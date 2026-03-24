習近平考察河北雄安新區 3年來首次 促建新時代創新高地

中共中央總書記習近平23日在河北雄安新區考察，並主持召開深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會。圖為習近平在中國華能集團有限公司考察時，同企業員工親切交流。(新華社)

中共總書記習近平 23日來到河北雄安新區，考察中國華能集團有限公司、北京四中雄安校區，並主持座談會、發表重要講話。他強調，要牢牢把握雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，分批推進央企、高校、醫院等項目，建設新時代創新高地和推動高質量發展樣板。

央視新聞報導，習近平強調，在黨中央堅強領導下，經過各方共同努力，雄安新區建設和發展取得重大階段性成果。他指出，要高水平建設雄安中關村科技園，推動更多科創成果轉化落地；推動新興產業和未來產業集群式發展，積極發展生產性服務業，支持傳統產業改造升級。

據公開資料，上一次習近平赴雄安新區考察是2023年5月10日。在那次考察中，習近平表示，雄安新區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高品質建設、高水準管理、高品質疏解發展並舉。要堅定信心，保持定力，穩紮穩打，善作善成，推動各項工作不斷取得新進展。

當時國務院 總理李強、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥陪同考察並出席座談會。三位中央政治局常委陪同考察，是中共總書記赴外省訪問，少見的畫面。據央視畫面，這次習近平赴雄安，李強、蔡奇和丁薛祥依然陪同考察，顯示對雄安的重視。

新華社報導，23日上午，習近平抵達雄安新區後，在河北省委書記倪岳峰、省長王正譜陪同下，乘車沿途察看啟動區建設進展，看到新區建設有序推進，呈現生機勃勃的景象，他給予肯定。

隨後，習近平來到中國華能集團有限公司考察。2025年10月，華能集團總部及相關子公司1000多名員工遷駐雄安新區。習近平走進企業運營監控與應急指揮中心，聽取企業搬遷、產業布局、創新發展等情況介紹，察看企業實時運營數據和遠程圖像。

在公司一層大廳，習近平同雄安新區入駐和在建疏解單位幹部職工代表親切交流，詢問大家的工作生活情況。

另外，北京市援建的北京四中雄安校區2023年8月投入使用，現有學生380多人。教學樓裡，學生們正在上課。習近平走進初一教室與師生交談，他希望把北京四中辦學的好經驗好做法帶過來，呵護孩子們身心健康，促進全面發展。

據報導，習近平強調，要牢牢把握雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，保持戰略定力和歷史耐心，進一步解放思想、開拓思路、加強協調、凝聚合力，以改革創新為引領增強內生發展動力，以要素資源合理集聚為重點激發新區活力，努力建設新時代創新高地和推動高質量發展樣板。