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中日關係緊張 「潤日族」嘆歧視變多 「不行只能回中」

中國新聞組／北京22日電
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中日關係不睦，不只中國遊客赴日劇減，「潤日族」的處境也變艱難。示意圖。（取材自微博）
中日關係不睦，不只中國遊客赴日劇減，「潤日族」的處境也變艱難。示意圖。（取材自微博）

中日關係緊張持續，不只赴日中國遊客急凍，兩國政商交流也受影響。22日起在北京舉行的中國發展高層論壇，將沒有任何日本企業高層主管出席。此外，數十萬「潤日」（潤指run）中國人也受到考驗。有人感到歧視變多、感嘆創業艱難，甚至眼見中國老闆捲款跑路…大環境的轉變令他們繃緊神經，「不行只能回去」。

香港「南華早報」報導，根據一份內部名單，中國發展高層論壇出席者有將近80位，都是外國大企業最高層人士，以美國人最多。其中最受矚目的是美國蘋果公司執行長庫克、德國車廠福斯執行長布魯莫及南韓三星電子會長李在鎔。

該論壇向來被當作外國企業領袖與中國官員及學者互動的重要平台，外資可藉此對中國未來一年發展方向有更清楚理解。不過，中日之間持續已久的外交紛爭，似乎在今年論壇投下陰影。去年有四家日本公司的高層出席，今年則完全缺席。

另據聯合早報、明報報導，中日於1972年邦交正常化後，在日中國人就呈現逐步增長。1989年，在日中國人的登錄人口為13.7萬人，這一數字如今已翻了6.5倍。截至去年中，在日本居住的中國人已突破90萬人。隨著人數攀升，日本社會對中國移民的反彈情緒也浮出台面。日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」後，中日關係更跌入低谷，至今不見緩和跡象。

去年以來，旅居日本的中國前刑辯律師伍雷明顯感受到，在日中國人遇到的生活阻力正在增加。「辦各種手續時，遭遇無窮麻煩，無緣無故拖很長時間；那種官僚主義得不到合理解釋…只能得出一個結論，就是針對中國人。」

伍雷明坦言，「日本的華人社會，出現非常大的恐慌。有些人已經走了，有些人正準備走。」

黃先生（化名）則於2024年和太太從瀋陽移居東京，從事廣告企畫和旅遊接待，每年都會回中國一、兩次。「這幾年中國人比較多，有些日本政客藉此炒作造勢，渲染中國人擠占了他們的福利資源。」黃先生表示，不少人做好了兩手準備，不行只能回去中國。

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