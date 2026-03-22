荷莫茲被封 熬乾中產階級五一假期 多名中國船員受困

MarineTraffic船舶追蹤平台地圖顯示荷莫茲海峽的船舶交通情況。(取材自每日經濟新聞）

伊朗近期對全球重要能源海上通道荷莫茲海峽祭出控制措施以報復美國、以色列攻擊，這場戰爭迄今不見轉機，卻早已熬乾了遠在6000公里以外的中國中產階級。隨著原油運輸受阻及不斷上升的油價，機票、郵輪、酒店陸續翻倍漲價，許多原本規畫五一假期要赴國外旅遊的中國中產階級，被迫咬牙選擇「消費平移」轉向國內旅遊，但連自駕遊都得多花錢。而在荷莫茲海峽，也有多名中國船員受困，缺水斷菜、口糧告急，心急如焚的他們卻只能等待。

據旅界風雲報導，這個五一假期，中國中產被集體困在了機酒郵輪齊漲價裡。近日有網友發文稱，原本欲買卡達航空機票在清明出境遊，但考量中東戰事，許多朋友勸她等等，沒想到這一等，原價8000元人民幣（約1162美元）機票漲到了1.3萬元，然後又熬到了2.3萬元才忍痛出手。評論區也一片哀嚎，全是同款遭遇的網友，抱怨五一出遊預算愈來愈多。

近期多家航空公司調高了價格。據旅界不完全統計，春秋航空上海飛吉隆坡和檳城的燃油附加費從180元跳漲到了360元；上海飛大阪、福岡和名古屋從200元調到了312元；吉祥航空中國到印尼燃油附加費調高到600元。大量航線燃油費直接翻倍，三大航也沒守住，南航中國澳洲航線上調270元，中國美國航線經濟艙上調250元、公務艙上調500元，國航、東航、海航也醞釀跟進中。

郵輪公司也要收燃油附加費。星夢郵輪旗下的雲頂夢號通知，因中東地緣政治導致燃油價格大幅上漲，自3月20日起，新預訂航次將對每位旅客徵收每晚15新加坡幣（約75元人民幣）的燃油附加費，且2歲以上一視同仁。另此前馬爾代夫原油價格上調，當地部分酒店也已提前告知即將漲價，芙拉瓦西島3月15日起從每人1.2萬元漲到1.5萬元。

機票、郵輪、酒店三條線同時在漲，熬乾了中國中產階級出行帳單上的預算，許多人改在五一國內遊，但就連自駕遊都變貴了。

另據每日經濟新聞，荷莫茲海峽上有千餘艘等待通航多天的船隻，其中，中國船員張楚（化名）稱，他們的貨輪被困波斯灣已20天，「開始節水了」，不僅船上淡水儲備告急，下錨等待這些天，蔬菜沒得吃，口糧只夠一個月，同時手機還不時收到導彈預警，讓他們只能藉日夜海釣舒緩緊張，等待遙遙無期的通航。

無人敢闖，貨物進退兩難。3月19日，一家物流公司創始人萬迪（化名）說，客戶原定去伊拉克的幾十條櫃子被卸在了阿聯酋，未來損失預計遠超100萬元。港口擁堵、空箱短缺、船期不穩、停航增加等，羅賓升國際貨運集團預警，若目前情勢持續數周以上，海運市場可能會逐步出現更廣泛的影響。