我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

墨西哥考慮審查中國投資 中反擊：將公布對墨貿易壁壘調查

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遭到美方指責被當作亞洲貨物輸美「跳板」的墨西哥，正在考慮對中國投資進行「經濟安全審查」。圖為墨西哥國旗。（路透）
遭到美方指責被當作亞洲貨物輸美「跳板」的墨西哥，正在考慮對中國投資進行「經濟安全審查」。圖為墨西哥國旗。（路透）

遭到美方指責被當作亞洲貨物輸美「跳板」的墨西哥，正在考慮對中國投資進行「經濟安全審查」。中國商務部20日在官網發布，很快將公布貿易壁壘調查的最終結論，並將適時採取相應措施，堅決維護中方合法權益。

中國商務部表示，中方注意到墨西哥經濟部高官相關言論。中方一貫反對各種形式的單邊主義、保護主義措施，反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。中方多次敦促墨方糾正單邊加徵關稅的錯誤做法，並對墨方可能對中國投資進行所謂的「經濟安全審查」表示嚴重關切。

中國商務部進一步指出，於2025年9月25日對墨西哥相關涉華限制措施啟動貿易投資壁壘調查，很快將公布調查的最終結論，並將適時採取相應措施，堅決維護中方合法權益。

該部還指，相互尊重、互利共贏是中墨經貿關係發展的寶貴經驗，雙邊經貿關係的正常發展需要雙方相向而行。中方願與墨方一道，加強溝通交流，妥善管控分歧，共同維護好雙邊經貿關係大局。希望墨方理性、客觀、全面看待對華經貿合作，尊重市場規律和公平競爭原則，為包括中企在內的各國企業提供開放、公平、可預期的環境。

南方都市報報導，墨西哥政府日前將實施的臨時性關稅措施納入「一般進出口稅法」的永久性框架。根據新規，來自非自由貿易協定夥伴國（包括中國、南韓、泰國等）的商品，將被徵收25%至50%的進口關稅。

此次關稅調整共涉及1463個稅目，幾乎覆蓋了中國對墨出口的優勢品類。其中汽車及零部件、部分特種鋼鐵製品被列入最高50%的關稅檔位；紡織品、服裝、鞋類、家用電器、家具等日用消費品，也將面臨15%至35%不等的關稅上調。

有評論稱，從政策設計來看，此次關稅調整帶有明顯的排他性特徵。美國、加拿大因與墨西哥同屬「美墨加協定」成員國，商品可繼續享受免稅或優惠待遇。而中國、南韓等出口大國，則成為本輪加稅的主要對象。

墨西哥 關稅

上一則

「濟公文化在香港」團遊古蹟 分享驅瘟之神「笑」的文化

下一則

港府向蘋果2公司追討逾580萬美元「保就業」資助金

延伸閱讀

川習會前端出「管理式貿易」新構想 美擬設美中貿易委員會

川習會前端出「管理式貿易」新構想 美擬設美中貿易委員會
中美經貿談判結束 李成鋼：一些議題取得初步共識

中美經貿談判結束 李成鋼：一些議題取得初步共識
美再對多國發起301調查 中國商務部：堅決捍衛自身權益

美再對多國發起301調查 中國商務部：堅決捍衛自身權益
美中巴黎貿易會談登場 301及強迫勞動調查似成變數

美中巴黎貿易會談登場 301及強迫勞動調查似成變數

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光