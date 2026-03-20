我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

王毅通話英外相 籲中東立即停火、重啟外交談判

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中東戰局影響越來越大，中共政治局委員兼中國外長王毅19日應約與英國外相庫珀通電話，英方表示希望同中國密切溝通，推動戰事盡快結束，重啟外交談判，尋求長期解決方案。王毅則強調，敦促各方立即停止軍事行動，通過平等對話解決分歧。

據中國外交部官網，王毅係「應約」與庫珀 ( Yvette Cooper) 通電話，雙方重點就中東局勢交換意見。庫珀介紹了英方對當前中東局勢的看法，表示面對日益動盪的世界，英方希望同中國密切溝通，推動戰事盡快結束，重啟外交談判，尋求長期解決方案。

王毅表示當前中東衝突還在升級、戰事仍在擴大，不僅衝擊地區和平穩定，更直接影響國際能源、金融、貿易和航運，損害各國共同利益。戰火延宕沒有贏家，停火止戰是人心所向。

他強調，「中方敦促各方立即停止軍事行動，通過平等對話解決分歧，共同維護地區和平穩定。中英作為聯合國安理會常任理事國，負有維護國際和平與安全的職責，應加強溝通，堅持做有利於和平的事，共同致力於維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，防止國際秩序繼續受到破壞、世界和平根基遭到侵蝕」。

據陸方通稿，雙方還就中英關係交換意見，一致認為應積極落實兩國領導人共識，加強交往，持續推進中英長期穩定的全面戰略夥伴關係，為變亂交織的世界提供穩定性和確定性。

另，中國外交部發言人林劍19日指出，當前中東地區戰火延燒，緊張局勢升級外溢。為推動局勢降溫、勸和止戰，中國政府中東問題特使翟雋近期赴中東多國穿梭訪問，同沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、埃及外長和海合會、阿盟秘書長會晤，並同卡達外交部國務大臣通電話。訪問期間，翟雋強調促和止戰是走出困局的根本出路，敦促當事方立即停止軍事行動，避免局勢陷入不可收拾的地步；呼籲通過對話談判解決問題，指出海合會國家主權、安全和領土完整應當得到充分尊重，非軍事目標不應被襲，航道安全不應受擾。

林劍強調，翟雋此次赴中東地區穿梭訪問，是中國開展密集外交斡旋的一部分。中國中東政策的基石是推動地區實現和解與和平。「只要衝突持續，我們的外交斡旋努力就不會停止」。

世報陪您半世紀

王毅

上一則

香港國際影視展 陳可辛談合拍片必要性：真情無國界

下一則

中國官媒罕見公布「逮捕芬太尼毒販」 美官員：希望看到定罪

延伸閱讀

中東戰爭延燒 中軍方將與歐盟、北約舉行安全與防務磋商

中東戰爭延燒 中軍方將與歐盟、北約舉行安全與防務磋商
若不護航將推遲訪華 川普施壓北京促解封荷莫茲…中國外交部回應了

若不護航將推遲訪華 川普施壓北京促解封荷莫茲…中國外交部回應了
川普喊話多國軍艦護航荷莫茲 中國回應了 傳英國擬派掃雷無人機

川普喊話多國軍艦護航荷莫茲 中國回應了 傳英國擬派掃雷無人機
傳川普回絕中東盟國停戰協議 伊朗要求美以停止空襲

傳川普回絕中東盟國停戰協議 伊朗要求美以停止空襲

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >