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路透：特斯拉擬從中國採購29億美元太陽能製造設備

編譯簡國帆／即時報導
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路透報導，特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備。(路透)
路透報導，特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備。(路透)

路透報導，特斯拉正尋求向蘇州邁為等中國供應商，採購價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，以達成執行長馬斯克要擴增美國太陽能容量100百萬瓩（GW）的目標。 

馬斯克1月表示，太陽能有望滿足美國的所有電力需求，包括用電需求日增的資料中心。特斯拉官網的求才訊息顯示，該公司的目標是在2028年底前，在美國本土部署100 GW、從原料製造的太陽能。

報導引述知情人士指出，蘇州邁為是特斯拉這次計畫的主要潛在供應商之一，正尋求中國商務部的出口許可，其他潛在供應商還有捷佳偉創新能源公司、和拉普拉斯公司等。

知情人士說，特斯拉計畫採購價值推估人民幣200億元（約29億美元）的設備，包含太陽能網版印刷（Screen Printing）生產線等，部分設備需取得中國監管當局的出口批准，但目前還不清楚有多少設備需取得批准、及所需時間。

知情人士表示，這些設備將運往美國德州，特斯拉要求中國供應商在秋季前交付設備。馬斯克計畫打造的太陽能容量將主要供特斯拉使用，部分也將用於為SpaceX的衛星供電。

中國媒體2月報導，特斯拉已造訪好幾家中國的太陽能業者，路透的報導為首次披露深入洽談的企業名單、推估採購規模、交付時程表及監管要求等細節。特斯拉、中國商務部、蘇州邁為股份及其他相關企業均未回應路透的置評請求。

這筆潛在訂單也凸顯美國在試圖降低對中依賴時，面臨的現實問題：重振美國製造業，仍需要與中國進行某種程度的貿易。 

特斯拉已推動分散零組件藍元，但仍依賴400家中國供應商，以維持產品的價格競爭力，其中60家供應商為特斯拉的美國電動汽車工廠等全球業務供貨。

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