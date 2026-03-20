中國官媒罕見公布「逮捕芬太尼毒販」 美官員：希望看到定罪

中國逮捕七名涉及芬太尼前體化學品販運的嫌犯。圖為美國機場海關查緝到的袋裝芬太尼。（路透）

路透報導，中國官方媒體周四(19日)報導稱，中國在打擊芬太尼 前體化學品販運的行動中逮捕了7人，並對另外12人採取了「刑事強制措施」，但華盛頓方面表示，希望看到定罪。

報導稱，這是中國多年來首次公布有關打擊芬太尼前體販運的法律行動，此前中國與美國舉行了貿易談判，為原定於本月底在北京舉行的領導人峰會做準備。但美國總統川普因伊朗戰爭而推遲了此次訪問，但他表示將在「大約五到六周後」訪問亞洲。

據央視新聞昨天報導，湖北省於2025年12月成立工作專班，集中進行涉芬太尼前體等化學品違法犯罪專案。加速推進重點案件偵辦，深入摸排風險隱患，強化源頭管控。報導稱，截至今年2月，全省共辦理涉芬太尼前體化學品相關案件22起，批准逮捕7人，另採取刑事強制措施12人，行政拘留1人，行政處罰企業4家。

但路透報導稱，到目前為止，中國主要只是發布了行業通告，並關閉了交易這些化學品的網站。報導稱，一位美國官員在一份聲明中告訴路透，「儘管我們對中國自10月兩國領導人釜山會晤以來首次公開採取執法行動感到鼓舞，但我們更關注的是取得實效。我們希望看到的是查獲毒品和定罪，而不僅僅是逮捕。」

該官員補充說，為「西半球毒品恐怖分子」提供化學前體的物質仍主要來自中國，導致每月有數千名美國人喪生。

川普利用關稅向中國施壓，要求打擊用於製造致命合成鴉片類藥物的化學品銷售商。在他去年重返總統職位後，以北京方面沒有採取行動為由對中國商品加徵20%的關稅。去年10 月，川普在韓國釜山與中國國家主席習近平會面後，作為中國承諾打擊芬太尼網路的交換條件，他的將懲罰關稅減半。

不過，根據路透報導，美國最高法院上個月宣布一項緊急法令無效，剩餘的10%芬太尼相關關稅正是依據該法令徵收的。但川普政府已告知北京，預計將根據另一項法律重新徵收同等關稅。

報導稱，芬太尼前體問題已成為美中關係的核心摩擦點。本月，兩國在聯合國毒品問題會議上互相指責，華盛頓指責北京未能阻止芬太尼前體化學品的銷售，而中國則駁斥了這一指控，稱其為虛假指控，並稱美國不負責任。