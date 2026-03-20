焚燒百冊習近平著作 尼泊爾1學院惹怒中國 校長回應

「習近平談治國理政」一書。（取材自微博）

據尼泊爾 多家媒體報導，本月15日，尼泊爾莫朗區「瑪納莫漢技術學院」內流傳一段數名學生在院內焚燒書籍文件視頻，其中包括數百冊「習近平談治國理政」被焚毀，儘管校方稱這些是被白蟻侵蝕的庫存書且並未刻意焚書，仍引發中國強烈不滿，尼泊爾官員表示已對此事件展開調查。

據法廣報導，事件發生在位於尼泊爾東南部的莫朗縣（Morang），該縣首席行政官卡特爾（Yuvaraj Kattel）表示，一個由五名成員組成的調查小組已接到指示，將在15天內調查「習近平談治國理政」書籍在莫朗縣曼莫漢技術大學（MTU）被焚燒的事件。

中國是尼泊爾的主要貿易夥伴和捐助國，並已在尼泊爾投資建設機場、公路和醫療等基礎設施。尼泊爾是中印兩國之間的天然緩衝地帶，中印都在爭奪對這個喜馬拉雅山國的影響力。

這一焚書視頻近日在社交媒體上瘋傳，引發關注，中國駐尼泊爾大使館已就此事表示關切。卡特爾告訴路透稱：「我們已要求查明責任人，並提出建議，以確保此類事件不再發生」。

據多家媒體報導，卡特爾並表示，「鑑於尼中兩國的緊密關係，此類事件絕不可容忍」，並曾致電相關媒體要求刪除學生焚燒「習近平談治國理政」的視頻，被解讀可能是擔心視頻損害了尼中關係。

曼莫漢技術大學校長什里·波克雷爾（Subash Shree Pokhrel）表示，該校是在清理一間被白蟻侵蝕的房間時，「無意」中銷毀了習近平著作的幾本副本，並指這批書籍純粹是因多年來擱置未用，遭蟲蛀而被處理銷毀。