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櫻花依舊、情誼已變？中國無錫櫻花植樹活動 日方未獲邀

記者陳湘瑾／即時報導
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中日櫻花友誼林紀念碑。(取材自人民網)
中日櫻花友誼林紀念碑。(取材自人民網)

中國江蘇省無錫市自1988年起，每年春季都會舉辦祈願日中友好的櫻花植樹活動，但今年日方未收到邀請。日媒指出，這或許是受到了日中關係惡化的影響。

共同社報導，相關人士表示，今年日方未收到邀請。據往年參加活動的日本市民團體「日中共同建設櫻友誼林保存協會」介紹，除了傳染病流行的年份外，今年將是首次缺席。

今年的植樹活動將於25日舉行，但保存協會與日本駐上海總領事館都沒有收到無錫市的邀請。該市有關部門說明稱，植樹活動未邀請各國領事館與外國媒體參加，縮小了舉辦規模，但未透露這樣做的原因。

日中共同建設櫻友誼林保存協會是由日中戰爭時參軍的長谷川清巳為了避免不幸歷史重演而創立，持續向無錫市捐贈櫻花樹並植樹。

官媒「人民網」曾在2021年報導，中日友好人士在景區內共種下三萬多棵櫻花樹，品種近百種，黿頭渚也逐漸成為大陸頗具規模的著名賞櫻勝地。時任中國人民對外友好協會會長林松添曾在新冠疫情期間表示，「隔海相望，櫻花滿開」表達的是兩國人民雖一海相隔，但在患難時刻展現出的真摯情誼正如滿開的櫻花般燦爛珍貴。

針對今年的植樹活動未受邀請，日中共同建設櫻友誼林保存協會會長新發田豐接受採訪說，「無法參加，令人遺憾，但櫻花今年也一定會綻放，植樹的努力並未消失。我希望日中關係得到改善，明年能夠出席。」

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