高市早苗言論持續延燒 北京影展「日本周」20年首停辦

北京國際電影節將於4月16日到4月25日舉辦。（取材自小紅書）

日本 首相高市早苗日前稱中國若對台灣使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動武力介入台海危機。該言論也瞬間引發爭議，更進一步波及文化與娛樂領域。不僅多名日本藝人在中國活動陸續取消，原定於2026年舉行的北京國際電影節，也確定中止長年舉辦的「北京・日本電影周」，目前亦未見日本作品列入參展名單。

據日媒「共同社」報導，北京國際電影節預計於今年4月登場，主辦單位相關人士已證實，本屆將不安排「日本周」相關活動，且至今尚無日本影片報名或入選。長期參與籌辦的NPO法人「日中電影節實行委員會」負責人對此表達遺憾，透露主辦方已通知今年決定取消相關活動，並坦言對於這項延續多年的合作中止感到可惜。

該文化交流項目自2006年啟動以來，幾乎年年隨北京與上海兩地影展同步舉行，即使過去歷經釣魚台（日本稱尖閣諸島）主權爭議，以及新冠疫情等因素，仍未曾中斷。

至於停辦原因，外界多將矛頭指向日本首相高市早苗日前在國會中提及「台灣有事恐構成存亡危機事態」的說法，認為此舉使中日關係再度緊繃，並進一步影響文化交流。另一方面，預計6月登場的上海國際電影節，是否仍會延續「日本電影周」安排，目前尚無明確定論。

此外，日本流行文化近期在中國市場的發展亦出現明顯變化。自相關言論發酵以來，多項娛樂活動接連受阻，包括「蠟筆小新」最新劇場版上映時程延後、「美少女戰士」音樂劇取消演出，部分漫畫相關活動亦遭延期。同時，濱崎步、ONE OK ROCK與King Gnu等日本藝人的演唱會，也相繼傳出取消或調整安排的消息。

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