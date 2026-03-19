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中國再發現4種關鍵礦產資源 強化稀土供應鏈主導地位

記者林宸誼／即時報導
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中國找礦戰略行動再次取得重大突破。根據自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。圖為稀土。（美聯社）
中國找礦戰略行動再次取得重大突破。根據自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。圖為稀土。（美聯社）

中國找礦戰略行動再次取得重大突破。根據中國自然資源部的最新消息，四川冕寧、甘肅宕昌地區近期發現了四種關鍵礦產資源，分別為稀土、螢石、重晶石以及銻礦。分析認為，這次新發現的稀土礦，雖然具有戰略價值，但目前「尚不足以立即改變全球稀土格局」，但會強化中國在稀土供應鏈的主導地位，並進一步提高對全球的議價能力。

財聯社報導，這次新礦產的發現，是中國新一輪找礦突破策略行動的另一個重要成果。這些固體礦產的探明，不僅豐富了中國的資源儲備，也為相關產業鏈的穩定供應提供了堅實的物質保障，具有極高的戰略價值。

「十四五」（2020年至2025年）時期，中國新一輪找礦突破戰略行動交出亮眼成績單，新發現10個億噸級油田、19個大型氣田，鈾、銅、金、鋰、鉀鹽等關鍵礦產資源量大幅增長，西藏超億噸級銅礦、山東萊州西嶺超大型金礦，以及四川雅江發現的亞洲最大單體鋰礦等一批世界級資源基地相繼浮出水面，這些成果代表中國在能源與戰略金屬的自給自足能力上邁上了新階梯。

這次發現的稀土、螢石、重晶石和銻，在現代工業體系中占據核心地位。稀土被譽為「工業維生素」，是高科技產業不可或缺的元素，而螢石和重晶石則是化學與能源開採的重要基礎材料。

同時，在軍工製造、尖端工業以及半導體領域，這四種材料發揮著不可取代的作用。它們是製造精密設備、高性能半導體裝置以及先進武器系統的關鍵原料，直接關係到國家產業的安全與全球競爭力。

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