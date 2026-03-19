籲護荷莫茲被拒 外媒：川普若如期訪京 像托缽紫禁城行乞

金融時報專欄指出，對伊朗戰事進行之際，川普顯然不願被拍到與習近平同台。圖為2017年川普夫婦訪問中國參觀北京紫禁城，習近平夫婦親自接待。(路透)

中美元首會面延期，多家外媒分析，多認為此時推遲對中國有利。在美國總統川普 呼籲中國派遣船隻前往中東但中國顯然無意應允之際，川普若訪華，看來就像是「一位美國總統前往紫禁城托缽行乞的畫面」那麼刺眼。川普當然不願意和中國領導人習近平 此時同台，中國也沒理由干預川普自陷困局。而延期後若戰事持續，華盛頓面臨的壓力增加，可能意味著中國將擁有更多籌碼。

金融時報（Financial Times，簡稱FT）美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）17日發表文章指出，2026年的世界局勢再怎麼變化，也很難預料到這一幕：川普呼籲中國派遣船隻前往中東。這項華府向北京當局求援的舉動，堪稱一個「黑天鵝」時刻。但中國顯然無意派遣掃雷艦前往荷莫茲海峽。霸權國竟邀請主要競爭對手，幫自己從全球最危險的火藥庫抽身，從中國角度來看，當見對手正在犯錯，為何要打斷他？

川普如今只剩下一個目標：如何從一場可能吞噬總統任期的衝突中抽身，並爭取一切可能的支援，包括中國。在對伊朗戰事仍在進行之際，川普顯然不願被拍到與習近平同台。任何一位美國總統前往紫禁城托缽行乞的畫面都過於刺眼，更不用說川普。

紐約時報報導指出，對致力於鞏固超級大國與全球領導者地位的習近平而言，派軍艦意味屈從於美國的領導。上海外國語大學中東研究所丁隆說，「無論川普來不來，中國絕對不會派軍艦參與護航行動」，且派遣中國海軍艦艇「無異於參戰，加入對抗伊朗的衝突」，這是中國不願做的事。

習近平是否希望看到川普被逼入角落，也是觀察重點；面對中東戰局，中國樂於當個旁觀者。從習近平的角度來看，這場峰會的目標在於穩定美中關係，中國正指望此次峰會能減輕中國面臨的壓力，以便其振興放緩的經濟。

華盛頓史汀生中心中國項目主任孫韻認為，中國或許會嘗試從中斡旋，在峰會前更積極推動海峽重開，有助於北京當局向華盛頓釋放善意。推遲川普與習近平的峰會對中國或許也有利，若戰事持續，華盛頓面臨的壓力增加，可能意味著中國將擁有更多籌碼。

另據華爾街日報分析，川普對中國的貿易策略，已經從雙方貿易的「結構性改革」轉向為「務實交易」，進而追求「巨額承諾」。令人警覺的是，由採購訂單和投資支票所取代貿易結構性改革的同時，地緣政治格局也正在悄然改變。美中雙方似乎都已疲憊地接受一個現實：美國的施壓無法瓦解中國由國家主導的經濟模式，因此，美國的目標已從「推動轉型」，轉向單純的「交易式遏制」。

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