籲護荷莫茲被拒 外媒：川普若如期訪京 像托缽紫禁城行乞
中美元首會面延期，多家外媒分析，多認為此時推遲對中國有利。在美國總統川普呼籲中國派遣船隻前往中東但中國顯然無意應允之際，川普若訪華，看來就像是「一位美國總統前往紫禁城托缽行乞的畫面」那麼刺眼。川普當然不願意和中國領導人習近平此時同台，中國也沒理由干預川普自陷困局。而延期後若戰事持續，華盛頓面臨的壓力增加，可能意味著中國將擁有更多籌碼。
金融時報（Financial Times，簡稱FT）美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）17日發表文章指出，2026年的世界局勢再怎麼變化，也很難預料到這一幕：川普呼籲中國派遣船隻前往中東。這項華府向北京當局求援的舉動，堪稱一個「黑天鵝」時刻。但中國顯然無意派遣掃雷艦前往荷莫茲海峽。霸權國竟邀請主要競爭對手，幫自己從全球最危險的火藥庫抽身，從中國角度來看，當見對手正在犯錯，為何要打斷他？
川普如今只剩下一個目標：如何從一場可能吞噬總統任期的衝突中抽身，並爭取一切可能的支援，包括中國。在對伊朗戰事仍在進行之際，川普顯然不願被拍到與習近平同台。任何一位美國總統前往紫禁城托缽行乞的畫面都過於刺眼，更不用說川普。
紐約時報報導指出，對致力於鞏固超級大國與全球領導者地位的習近平而言，派軍艦意味屈從於美國的領導。上海外國語大學中東研究所丁隆說，「無論川普來不來，中國絕對不會派軍艦參與護航行動」，且派遣中國海軍艦艇「無異於參戰，加入對抗伊朗的衝突」，這是中國不願做的事。
習近平是否希望看到川普被逼入角落，也是觀察重點；面對中東戰局，中國樂於當個旁觀者。從習近平的角度來看，這場峰會的目標在於穩定美中關係，中國正指望此次峰會能減輕中國面臨的壓力，以便其振興放緩的經濟。
華盛頓史汀生中心中國項目主任孫韻認為，中國或許會嘗試從中斡旋，在峰會前更積極推動海峽重開，有助於北京當局向華盛頓釋放善意。推遲川普與習近平的峰會對中國或許也有利，若戰事持續，華盛頓面臨的壓力增加，可能意味著中國將擁有更多籌碼。
另據華爾街日報分析，川普對中國的貿易策略，已經從雙方貿易的「結構性改革」轉向為「務實交易」，進而追求「巨額承諾」。令人警覺的是，由採購訂單和投資支票所取代貿易結構性改革的同時，地緣政治格局也正在悄然改變。美中雙方似乎都已疲憊地接受一個現實：美國的施壓無法瓦解中國由國家主導的經濟模式，因此，美國的目標已從「推動轉型」，轉向單純的「交易式遏制」。
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