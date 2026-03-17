觀察站／習近平「5個更加」 譜寫「海洋強國」序曲

中國國家主席、中央軍委主席習近平3月7日出席14屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表談話。(新華社)

中國大小官媒星期一頭版頭條，劃一是習近平 署名文章，題為「推動海洋經濟高質量發展」。這看似平平無奇的話題，背後有由降調到升溫的一番起落，今年起要以「五個更加」助推，目標直指「海洋強國」。

習近平署名文章「推動海洋經濟高質量發展」，是16日出版的中共 中央機關刊求是雜誌的頭題，提前一晚由新華社發出通稿，人民日報等中央地方官媒均以之為16日頭條。這篇署名文章也是習近平一次講話稿的摘錄，講話時間是2025年7月1日，那天習近平召開中央財經委會議在會上有長篇講話。

此時此刻發表習近平早前講話特定內容，時間背景是中國全國人大會議閉幕，審議和通過了中國經濟和社會發展的第15個五年規劃，綱要文本剛公布，就發表習近平署名文章，大有指點江山、突出重點的意味。

2025年7月的中央財經委會議，是中共20屆四中全會的基礎性會議。秋後召開的中共四中全會，要審議和通過的正是中共中央關於新五年規劃的建議稿。而中央財經委在這份建議稿草案起草中扮演牽頭的角色。那次中央財經委會議，突出要落實中共決策痕的兩個思路，一是透過建設「全國統一大市場」，來構建新發展格局；二是推進中國式現代化必須推動海洋經濟高質量發展，走出一條具有中國特色的「向海圖強」之路。

也就是說，這次中共中央財經委要定五年規劃的兩大骨架，一是發展格局，一是發展道路。習近平會上講話和會議的討論，進一步提出了發展海洋經濟的原則和推進路徑。但後來情況有些變化，即在10月的中共20屆四中全會後，進一步突出了「全國統一大市場」，而海洋經濟部分壓低了調門，在四中全會公報中，以一句「加強海洋開發利用保護」輕輕帶過。

中共四中全會後，中國國務院由李強牽頭組織班子，據中共四中全會建議稿起草第15個五年規劃綱要，同期有方方面面的造勢宣傳，直到今年3月剛通過實施規劃綱要。可以說在今次人大會議前，海洋經濟調門不高，「向海圖強」之論也未被人記起。

現在情況又不同了，中共中央機關刊專門發表習近平的海洋經濟署名文章，其中那段「推進中國式現代化，必須高效開發利用海洋，推動海洋經濟高質量發展，走出一條具有中國特色的向海圖強之路」，也被放到顯著位置。

最新的訊息是，在剛通過實施的第15個五年規劃綱要中，正式提出「推動海洋經濟高質量發展」的口號，而在綱要中闢出專章來規劃海洋經濟，其題目是「提高經略海洋能力，加快建設海洋強國，走出一條具有中國特色的向海圖強之路」。這裡有兩個強字，「海洋強國」和「向海圖強」。

至於如何發展海洋經濟，綱要文本中提的是「五個更加」，即更加注重創新驅動，更加注重高效協同，更加注重產業更新，更加注重人海和諧，更加注重合作共贏。這「五個更加」，全部來自習近平在中央財經委的講話。

「海洋強國」和「向海圖強」，由與統一大市場同等份量，到中段降低調門，再到五年規劃綱要中的升位及會後高規格的突出重點，其間有怎樣起落，局外人不易把握，但以今天中共政治格局而言，不似有路線之爭，反而可能與國際環境有更多的關連。