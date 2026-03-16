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紐時：中握「電動車+再生能源」2王牌 不怕荷莫茲危機

記者謝守真／即時報導
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中國憑兩張王牌應對荷莫茲海峽受阻危機，其中一張便是再生能源。圖為江西一處光伏發電站。（中新社）
中國憑兩張王牌應對荷莫茲海峽受阻危機，其中一張便是再生能源。圖為江西一處光伏發電站。（中新社）

中東戰火持續，「全球能源命脈」荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，中國目前相較其他國家表現得從容許多，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源。憑藉長期大規模投入，中國在清潔能源與電動汽車領域的深耕，使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。

紐約時報指出，十年前中國在電動車領域的地位仍不顯著，但隨著官方投入資金扶持本土高科技企業、降低對外能源依賴，局面徹底改變。中國已成為全球最大汽車市場，其近年來從燃油車向電動車的轉型速度領先全球主要經濟體，2025年中國電動車銷量將超過全球其他地區總和。中國乘用車協會最新數據顯示，新車銷量中電動車與油電混合動力車已占一半；新增重型卡車約三分之一為純電動車型。

同時，中國持續擴大本土能源供應，加快太陽能、風能、水電與核電等替代能源開發，降低對海外能源依賴。報導稱，2025年，中國成品油、汽油與柴油需求已連續兩年下降，專家據此預測中國油氣消費可能已達峰值，其應對能源供應中斷的任性增強。

另，華盛頓郵報引述牛津能源研究所中國能源研究主任梅丹表示，「與其他國家相比，中國擁有一定緩衝空間」，供應中斷和價格上漲不會對中國經濟運行造成重大影響。她感慨，縱觀中國所做的一切，其對沖風險的方式鮮有國家能及，其電力系統也相對能抵禦這些衝擊。

報導還指，中國向電動車與可再生能源轉型，根源在於長期致力於化解能源安全短板。2000年代，中方曾高度關注馬六甲海峽的能源運輸安全，並開始建設石油戰略儲備及投資可再生能源。中國能源結構中，煤炭占比過半，油氣約占四分之一，其餘來自核電與太陽能、風能、水電等可再生能源。

觀察者網提到，中國國務院去年8月指出，「十四五」期間中國已建成全球最大、發展最快的可再生能源體系，可再生能源發電裝機占比由40%提升至60%左右，能源自給率維持在80%以上。

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