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武契奇證實塞爾維亞買中國超音速導彈 「有小折扣」

中國新聞組／北京15日電
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最初來自社交媒體的照片顯示，塞爾維亞空軍18205號米格-29SM+戰機翼下掛載了兩枚CM-400AKG空地導彈。(取材自觀察者網)
最初來自社交媒體的照片顯示，塞爾維亞空軍18205號米格-29SM+戰機翼下掛載了兩枚CM-400AKG空地導彈。(取材自觀察者網)

在塞爾維亞媒體率先披露該國戰機掛載的中國超音速導彈照片後，塞爾維亞總統武契奇也證實，買了中國超音速導彈，還有小折扣。但同時也引來巴爾幹地區國家的高度警惕。

觀察者網報導，當地時間12日，武契奇在塞爾維亞廣播電視台（RTS）的直播節目中表示，塞爾維亞近期為其空軍採購了中國的CM-400AKG空對地彈道導彈，從而成為該型武器在歐洲的首個用戶。

「我們已經擁有了相當數量的此類導彈，而且未來還將擁有更多。」武契奇透露，塞爾維亞空軍已對其蘇製米格-29戰鬥機進行了改裝，使其能夠掛載CM-400AKG導彈。

據報導，武契奇拒絕透露塞爾維亞為購買這些導彈所支付的具體費用，但表示，塞爾維亞方面獲得了「小幅折扣」。

據介紹，CM-400AKG導彈由中國航天科工集團有限公司（CASIC）研製生產，是一款超音速空對地彈道導彈。該型導彈可搭載150公斤重的爆破戰鬥部或200公斤重的穿透戰鬥部，最大射程可達400公里。

目前，該導彈是巴基斯坦空軍JF-17「雷電」戰鬥機（中國稱「梟龍」）機隊的主要配套對地打擊彈藥之一。

路透提到，該型導彈曾在去年印巴衝突中迎來首次實戰應用，當時巴基斯坦空軍利用該導彈對印度的S-400防空系統實施了打擊。

報導指出，塞爾維亞目前正致力於在以下各方之間尋求平衡：一方面是其與北約的夥伴關係以及加入歐盟的願望；另一方面則是其與俄羅斯長達數個世紀的宗教、民族及政治同盟關係，以及與主要投資國中國建立的戰略紐帶。

而作為歐盟和北約成員國，同時也是1990年底爆發戰爭時塞爾維亞的對手，克羅地亞對這一導彈採購存有不滿，聲稱塞爾維亞此舉「威脅地區穩定」，試圖改變軍事平衡，並顯示巴爾幹地區的軍備競賽正在加劇。

今年，塞爾維亞已將其國內生產總值（GDP）的約2.6%用於軍事開支。

近期，塞爾維亞從中國採購了FK-3防空系統，該系統類似於俄羅斯的S-300系統或美國的「愛國者」系統，以及CH-92A察打一體無人機；與此同時，塞爾維亞還向法國達索公司訂購了12架全新的「陣風」戰鬥機，並從空客公司採購了直升機和運輸機。

此前，據塞爾維亞航空新聞門戶網站Tango Six（T6）當地時間3月9日報導，塞爾維亞已經擁有了「射程至少250千米的超音速準彈道導彈」。

報導稱，該導彈正是中國製造的CM-400AKG空地導彈，這是一種「附近其他國家軍隊所不具備類似速度和射程的空中武器」，報導引用的照片顯示，有飛行中的塞爾維亞空軍與防空部隊米格-29SM+戰機掛載了兩枚該導彈。

早在2月16日，T6網站就曾報導稱，武契奇表示，「人們做夢都想不到我們（塞爾維亞軍隊）能獲得和擁有什麼」，而塞爾維亞武裝部隊總參謀長莫伊西洛維奇則告訴媒體，「塞爾維亞航空兵將擁有最大射程300公里的武器」。

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