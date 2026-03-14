中國「新三樣」熱賣=傾銷？環時批美國「邏輯粗暴」

中國2025年電動汽車、光伏產品、鋰電池等「新三樣」產品出口規模接近1.3兆元，比2020年增長3.5倍。圖為新疆一家新能源有限公司，全自動劃片機在切割光伏電池片。（新華社）

美國宣布啟動新一輪301條款調查，對於製造業產能過剩等問題展開調查，被調查對象包括中國在內共16個貿易夥伴。環球時報社評稱，說中國「新三樣」（電動汽車、鋰電池、光伏產品）低價傾銷，站不住腳。

社評稱，目前中國對「新三樣」等綠電產品，早已逐步取消所謂的出口補貼，僅剩的部分出口退稅也正階梯退坡或取消。

此外，中國綠電產品在海外市場終端價格，普遍高於國內的價格；以新能源汽車為例，海外售價均比國內高出一倍左右。光伏組件、儲能電池也是同理，出口歐美、東南亞的產品定價均高於國內。這證明，中國綠電產品的核心競爭力並非「低價」，而是高性價比和技術創新。

按照西方一些輿論的邏輯：因為你賣得多，賣得比我的產品便宜，所以你必然在傾銷。這種邏輯粗暴地忽視了經濟學中最基本的「比較優勢」原理。

社評稱，不可否認，中國綠電產業的起步，確實離不開國家產業政策的引導和扶持，但超前布局、長期堅持、穩定持續的系統性培育才是決定行業興衰的關鍵。

美國在半導體、人工智能、生物醫藥等高科技領域，長期通過國防部種子基金的早期投入、稅收抵免、政府採購訂單等方式扶持，奠定其全球原創科技領先地位；歐盟也推出一系列綠色產業補貼計畫，力挺本土新能源產業發展。

然而，歐美的產業政策搖擺性太強，而中國產業政策的最大優勢就是穩定連續，這才完成了技術積累、規模擴張和成本下探，最終形成全球領先的競爭力。

從國際上看，綠色產能不是過剩，而是嚴重不足。根據國際能源署（IEA）測算，到2030年，全球新能源汽車需求量將達到4500萬輛，約為2025年的兩倍多。氣候變化是全球性挑戰。

環球時報劍指別有用心者：「與其打一場沒有贏家的貿易戰，不如與各國攜起手來，在公平競爭的市場環境中，共同推動技術進步，這才是實現可持續發展的正道。」