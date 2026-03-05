中科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

中國科技部部長陰和俊表示，中國晶片攻關取得新突破。（新華社）

中國科技部部長陰和俊5日表示，中國晶片攻關取得新突破。中國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10。2025年，全社會研發投入超過3.92兆元人民幣（單位下同），強度達到2.8%。基礎研究投入接近2800億元，占比達7.08%，首次破7，創歷史新高。

據新華社，陰和俊5日在人民大會堂「部長通道」表示，中國人形機器人大放異彩，在央視春節晚會上，從去年的扭秧歌、轉手絹到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示；開源大模型領跑全球，晶片攻關取得新突破，創新藥迅猛地發展。

陰和俊表示，中國科技創新要瞄準產業需求，擺脫過去「先有成果後轉化」的慣性思維，加快推動形成科技創新和產業創新一體謀畫、一體部署、一體推動的格局，打通從「科技強」到「產業強、經濟強、國家強」的通道。

基於此，陰和俊表示，一要強化高質量科技供給，抓緊部署實施一批國家重大科技項目，為產業發展提供更強有力的科技支撐；二要強化企業科技創新的主體地位，加快培育壯大科技領軍企業，要把更多的創新資源向企業集聚，要支持企業主導產學研融通創新，要支持企業牽頭組建創新聯合體，來承接更多攻關任務；三要進一步促進科技成果高效轉化應用，要讓更多的新技術、新產品有應用的場景；四要支持地方先行先試，引導其立足各地資源稟賦，鍛造創新長板和特色產業。