我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

中科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國科技部部長陰和俊表示，中國晶片攻關取得新突破。（新華社）
中國科技部部長陰和俊表示，中國晶片攻關取得新突破。（新華社）

中國科技部部長陰和俊5日表示，中國晶片攻關取得新突破。中國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10。2025年，全社會研發投入超過3.92兆元人民幣（單位下同），強度達到2.8%。基礎研究投入接近2800億元，占比達7.08%，首次破7，創歷史新高。

據新華社，陰和俊5日在人民大會堂「部長通道」表示，中國人形機器人大放異彩，在央視春節晚會上，從去年的扭秧歌、轉手絹到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示；開源大模型領跑全球，晶片攻關取得新突破，創新藥迅猛地發展。

陰和俊表示，中國科技創新要瞄準產業需求，擺脫過去「先有成果後轉化」的慣性思維，加快推動形成科技創新和產業創新一體謀畫、一體部署、一體推動的格局，打通從「科技強」到「產業強、經濟強、國家強」的通道。

基於此，陰和俊表示，一要強化高質量科技供給，抓緊部署實施一批國家重大科技項目，為產業發展提供更強有力的科技支撐；二要強化企業科技創新的主體地位，加快培育壯大科技領軍企業，要把更多的創新資源向企業集聚，要支持企業主導產學研融通創新，要支持企業牽頭組建創新聯合體，來承接更多攻關任務；三要進一步促進科技成果高效轉化應用，要讓更多的新技術、新產品有應用的場景；四要支持地方先行先試，引導其立足各地資源稟賦，鍛造創新長板和特色產業。

世報陪您半世紀

上一則

兩會／美伊戰爭恐影響川習會 人大：中美元首外交不可替代

下一則

兩會／中國今年GDP訂為4.5-5% 1991年以來最低成長目標

延伸閱讀

中國政府報告揭露 今年重點培育具身智能、腦機接口等5樣未來產業

中國政府報告揭露 今年重點培育具身智能、腦機接口等5樣未來產業
展望中國經濟 劉結一：經濟長期向好 趨勢沒有變化

展望中國經濟 劉結一：經濟長期向好 趨勢沒有變化
政協委員、360創始人周鴻禕提案：勿盲目追求對標Nvidia

政協委員、360創始人周鴻禕提案：勿盲目追求對標Nvidia
習近平主持政治局會議 宣示十五五拚科技自立

習近平主持政治局會議 宣示十五五拚科技自立

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成