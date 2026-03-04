我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

憂AI取代 華人積極開拓副業成「生存保命符」

李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

特派記者廖士鋒黃雅慧／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李強5日上午在人大會議作政府工作報告。（記者廖士鋒／攝影）
李強5日上午在人大會議作政府工作報告。（記者廖士鋒／攝影）

中國大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

根據現場發放的文件內容，李強在報告中指出，我們要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

今年的大陸政府工作報告涉台表述，與先前沒有太大差異。

此前在2025年的政府工作報告裡，李強表示，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。

而2024年政府工作報告中，李強指出我們要堅持「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

世報陪您半世紀

上一則

吉林63歲婦產女「癌逝獨子回來了」 網友：卵子哪來？

下一則

荷莫茲海峽若斷航 中國原油進口告急

延伸閱讀

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人
中國2026年目標訂了 今年經濟增長率4.5-5%

中國2026年目標訂了 今年經濟增長率4.5-5%
川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線
中國人大會議5日開幕 議程11項 會期8天、較往年多1天

中國人大會議5日開幕 議程11項 會期8天、較往年多1天

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成