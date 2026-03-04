李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

李強5日上午在人大會議作政府工作報告。（記者廖士鋒／攝影）

中國大陸十四屆全國人大四次會議5日上午開幕，大陸總理李強所作的政府工作報告中，針對涉台議題，表述堅決打擊台獨分裂與外部干涉，也表示要深化兩岸交流合作和融合發展，「共同傳承弘揚中華文化」，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

根據現場發放的文件內容，李強在報告中指出，我們要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。

今年的大陸政府工作報告涉台表述，與先前沒有太大差異。

此前在2025年的政府工作報告裡，李強表示，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。

而2024年政府工作報告中，李強指出我們要堅持「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。