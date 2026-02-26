我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

路透：中擬賣伊朗超音速反艦飛彈 恐威脅美軍在中東局勢

編譯盧思綸、林宸誼／綜合報導
路透報導，伊朗將與中國達成協議，採購中國超音速反艦巡弋飛彈；圖為伊朗革命衛隊舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）
路透報導，伊朗將與中國達成協議，採購中國超音速反艦巡弋飛彈；圖為伊朗革命衛隊舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

路透報導，伊朗與美國26日將舉行核會談之際，伊朗將與中國達成協議，採購中國超音速反艦巡弋飛彈，這些飛彈一旦投入部署，將大幅提升德黑蘭打擊火力，對地區美軍構成威脅且徹底改變局勢。此外，針對美國指責開展核試驗，中國外交部發言人毛寧表示，美方捕風捉影，根本站不住腳。

六名知情人士透露，伊朗約兩年前洽談採購中國製CM–302飛彈，去年6月伊以戰爭後伊中加速軍購協商，目前尚未確定交付日期。路透尚無法核實採購數量，以及中國在伊美升溫之際是否會拍板交易。

以色列前情報官員、現任以色列國家安全研究所伊朗問題資深研究員希特里諾維奇說，「如果伊朗具備以超音速能力攻擊區域內船艦，將徹底改變局勢，這些飛彈非常難攔截」。

中國航天科工集團稱CM–302是全球最強反艦飛彈，可部署於艦艇、飛機或地面機動車輛，有能力擊沉航空母艦和驅逐艦，也能打擊陸上目標。先前外媒引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊。

這筆交易若成交，將是中國賣給伊朗的最先進軍事裝備之一，違反聯合國自2006年起對伊朗實施的武器禁運。這項制裁曾在2015年暫停，但在去年9月恢復。

知情人士另提到，伊朗也正與中方磋商採購地對空飛彈系統、反彈道武器，以及反衛星武器。

白宮尚未針對這項軍購消息直接表態，但一名白宮官員引述美國總統川普過去的說法回應，在伊朗問題上「要嘛達成協議，不然就像上次重拳出擊」。中國外交部表示不知道這項軍購案，中國國防部則未回應媒體置評請求。

此外，針對美國指責開展核試驗，中國外交部發言人毛寧25日表示，美方的指責捕風捉影、遮遮掩掩，根本站不住腳。中方已經多次重申，中國一貫堅定支持「全面禁止核子試驗條約」宗旨和目標，始終恪守5核國「暫停核子試驗」承諾。

毛寧進一步指出，美國為逃避國際軍控義務，不惜栽贓抹黑別國，這種做法嚴重損害自身國際信譽。中方敦促美方遵守「暫停核子試驗」承諾，維護國際禁止核子試驗共識，停止為重啟核子試驗尋找藉口。

中央社引述法新社報導，美國國務院軍控和防擴散事務助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw），23日在日內瓦的裁軍談判會議上，指控中國大幅擴充核武庫，並重申北京曾祕密進行核試。

葉奧並表示，已於2月5日到期的「新削減戰略武器條約」（New START）存在嚴重缺陷，未能涵蓋中國前所未有、蓄意、快速且不透明的核武庫擴張。葉奧還說，「我們認為中國可能在未來4到5年內達到同等水準」，但未進一步說明「同等」的具體含義為何。

中國裁軍大使沈健在日內瓦裁減軍備會議表示，美國指責中國展開核試毫無事實依據，並稱美國「是為自身重啟核試驗編造藉口」。

世報陪您半世紀

伊朗 白宮 以色列

上一則

美智庫：習大規模整肅將領 恐衝擊戰爭準備能力

下一則

習晤德總理籲帶頭捍衛自由貿易 梅爾茨也強調不脫鉤

延伸閱讀

日政府證實日本人遭伊朗拘捕 媒體稱為NHK支局長

日政府證實日本人遭伊朗拘捕 媒體稱為NHK支局長
軍方警告美攻伊朗缺彈藥、盟國不挺 福特號抵希臘將挺進中東

軍方警告美攻伊朗缺彈藥、盟國不挺 福特號抵希臘將挺進中東
NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁 送政治犯監獄 日要求放人

NHK分社長傳遭伊朗逮捕拘禁 送政治犯監獄 日要求放人
川普創最長國情咨文 紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提盟友

川普創最長國情咨文 紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提盟友

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡