路透：中擬賣伊朗超音速反艦飛彈 恐威脅美軍在中東局勢

路透報導，伊朗將與中國達成協議，採購中國超音速反艦巡弋飛彈；圖為伊朗革命衛隊舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

路透報導，伊朗 與美國26日將舉行核會談之際，伊朗將與中國達成協議，採購中國超音速反艦巡弋飛彈，這些飛彈一旦投入部署，將大幅提升德黑蘭打擊火力，對地區美軍構成威脅且徹底改變局勢。此外，針對美國指責開展核試驗，中國外交部發言人毛寧表示，美方捕風捉影，根本站不住腳。

六名知情人士透露，伊朗約兩年前洽談採購中國製CM–302飛彈，去年6月伊以戰爭後伊中加速軍購協商，目前尚未確定交付日期。路透尚無法核實採購數量，以及中國在伊美升溫之際是否會拍板交易。

以色列 前情報官員、現任以色列國家安全研究所伊朗問題資深研究員希特里諾維奇說，「如果伊朗具備以超音速能力攻擊區域內船艦，將徹底改變局勢，這些飛彈非常難攔截」。

中國航天科工集團稱CM–302是全球最強反艦飛彈，可部署於艦艇、飛機或地面機動車輛，有能力擊沉航空母艦和驅逐艦，也能打擊陸上目標。先前外媒引述最新資料數據及衛星影像報導，美軍正藉由「林肯號」和「福特號」這兩個航艦打擊群，對伊朗形成南北夾擊。

這筆交易若成交，將是中國賣給伊朗的最先進軍事裝備之一，違反聯合國自2006年起對伊朗實施的武器禁運。這項制裁曾在2015年暫停，但在去年9月恢復。

知情人士另提到，伊朗也正與中方磋商採購地對空飛彈系統、反彈道武器，以及反衛星武器。

白宮 尚未針對這項軍購消息直接表態，但一名白宮官員引述美國總統川普過去的說法回應，在伊朗問題上「要嘛達成協議，不然就像上次重拳出擊」。中國外交部表示不知道這項軍購案，中國國防部則未回應媒體置評請求。

此外，針對美國指責開展核試驗，中國外交部發言人毛寧25日表示，美方的指責捕風捉影、遮遮掩掩，根本站不住腳。中方已經多次重申，中國一貫堅定支持「全面禁止核子試驗條約」宗旨和目標，始終恪守5核國「暫停核子試驗」承諾。

毛寧進一步指出，美國為逃避國際軍控義務，不惜栽贓抹黑別國，這種做法嚴重損害自身國際信譽。中方敦促美方遵守「暫停核子試驗」承諾，維護國際禁止核子試驗共識，停止為重啟核子試驗尋找藉口。

中央社引述法新社報導，美國國務院軍控和防擴散事務助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw），23日在日內瓦的裁軍談判會議上，指控中國大幅擴充核武庫，並重申北京曾祕密進行核試。

葉奧並表示，已於2月5日到期的「新削減戰略武器條約」（New START）存在嚴重缺陷，未能涵蓋中國前所未有、蓄意、快速且不透明的核武庫擴張。葉奧還說，「我們認為中國可能在未來4到5年內達到同等水準」，但未進一步說明「同等」的具體含義為何。

中國裁軍大使沈健在日內瓦裁減軍備會議表示，美國指責中國展開核試毫無事實依據，並稱美國「是為自身重啟核試驗編造藉口」。