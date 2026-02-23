川普關稅遭判違法 中商務部：敦促美國取消關單邊關稅

川普對等關稅遭判違法後，中國商務部23日發布新聞稿，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。（路透）

美國最高法院20日裁決川普對等關稅 違法，中國目前仍在春節連假期間，中國商務部 今早透過新聞稿表示，注意到這項裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。

針對美國最高法院於美東時間2月20日公布關稅訴訟案裁決結果，判定美國政府依據「國際緊急經濟權力法」對相關貿易夥伴加徵的對等關稅、芬太尼 關稅等相關關稅違法。中國商務部在新聞稿中指出，注意到美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估。

新聞稿稱，中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益。

中國商務部強調，事實反覆證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。新聞稿並表示，「我們也注意到，美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。」