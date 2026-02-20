我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

華人博主在紐西蘭開直播 突遭圍毆搶劫

中通社／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐西蘭奧克蘭發生中國直播主遭毆打事件。圖為奧克蘭一景。（路透）
紐西蘭奧克蘭發生中國直播主遭毆打事件。圖為奧克蘭一景。（路透）

中國駐紐西蘭奧克蘭總領事館官微2月20日消息：近日，中國駐奧克蘭總領事館獲悉，一名中國公民在紐西蘭奧克蘭市中心街頭進行網路直播時，遭多名不明身分男子毆打，身體多處受傷，個人財物被奪。

總領事館高度關注此案，已第一時間向奧克蘭警方表達嚴重關切，要求盡快依法、公正、嚴肅調查處理，切實保障中國公民正當合法權益。警方表示正在全力偵辦。

總領館並已致電受害者，轉達陳世傑總領事的親切慰問，祝願其早日康復。總領館將持續關注案件調查進展，並為受害者提供必要的領事保護與協助。

總領館謹提醒領區中國公民提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請第一時間報警並與總領館聯繫尋求協助。

綜合多家媒體報導，旅居紐西蘭的抖音網紅賈星，14日深夜在奧克蘭市中心碼頭進行直播時，突遭十餘名暴徒暴力搶劫並圍毆。因事發時直播仍在繼續，這場駭人聽聞的圍毆全程被全球觀眾目睹。據賈星事後查閱的平台數據，當時直播曝光量達57.2萬次，直播間實時在線人數峰值近6000人。

暴徒得手後倉皇逃離。三名路過的熱心青年見狀立即協助賈星報警。約10分鐘後警方抵達現場，鑒於其傷勢較重，當即將其送醫救治。經診斷，賈星鼻骨骨折需手術，醫生為其完成初步檢查、開具止痛藥並完成CT掃描確認傷情。

世報陪您半世紀

奧克蘭 紐西蘭 抖音

上一則

春晚「AI+機器人」秀功夫視頻瘋傳 中網評論：西方慌了

延伸閱讀

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
謝賢前女友Coco開直播 直言不懂得謝霆鋒的帥

謝賢前女友Coco開直播 直言不懂得謝霆鋒的帥
瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒

瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒
北加慈濟提供「2025免費報稅服務」志工通曉4種語言協助

北加慈濟提供「2025免費報稅服務」志工通曉4種語言協助

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕