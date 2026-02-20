華人博主在紐西蘭開直播 突遭圍毆搶劫

紐西蘭奧克蘭發生中國直播主遭毆打事件。圖為奧克蘭一景。（路透）

中國駐紐西蘭奧克蘭 總領事館官微2月20日消息：近日，中國駐奧克蘭總領事館獲悉，一名中國公民在紐西蘭奧克蘭市中心街頭進行網路直播時，遭多名不明身分男子毆打，身體多處受傷，個人財物被奪。

總領事館高度關注此案，已第一時間向奧克蘭警方表達嚴重關切，要求盡快依法、公正、嚴肅調查處理，切實保障中國公民正當合法權益。警方表示正在全力偵辦。

總領館並已致電受害者，轉達陳世傑總領事的親切慰問，祝願其早日康復。總領館將持續關注案件調查進展，並為受害者提供必要的領事保護與協助。

總領館謹提醒領區中國公民提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請第一時間報警並與總領館聯繫尋求協助。

綜合多家媒體報導，旅居紐西蘭的抖音 網紅賈星，14日深夜在奧克蘭市中心碼頭進行直播時，突遭十餘名暴徒暴力搶劫並圍毆。因事發時直播仍在繼續，這場駭人聽聞的圍毆全程被全球觀眾目睹。據賈星事後查閱的平台數據，當時直播曝光量達57.2萬次，直播間實時在線人數峰值近6000人。

暴徒得手後倉皇逃離。三名路過的熱心青年見狀立即協助賈星報警。約10分鐘後警方抵達現場，鑒於其傷勢較重，當即將其送醫救治。經診斷，賈星鼻骨骨折需手術，醫生為其完成初步檢查、開具止痛藥並完成CT掃描確認傷情。