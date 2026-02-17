中國人形機器人再登春晚 凸顯「AI+製造」企圖

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
繼去年扭秧歌大為驚艷後，宇樹科技機器人今年與河南塔溝少林武術學校共同在春晚表演「武術BOT」。（央視截圖）
繼去年扭秧歌大為驚艷後，宇樹科技機器人今年與河南塔溝少林武術學校共同在春晚表演「武術BOT」。（央視截圖）

中國年度收視率最高的央視春晚今年再度把人形機器人推上舞台中央，從武術對打到歌舞表演，展現北京在人工智慧(AI)與高端製造領域的產業布局。四間新興人形機器人公司：宇樹科技(Unitree Robotics)、銀河通用(Galbot)、松延動力(Noetix)與魔法原子(MagicLab)，在這場堪比美足「超級盃」(Super Bowl)的全國直播盛會中展示產品技術能力，凸顯北京當局將人形機器人納入下一代「AI+製造」戰略核心的企圖。

路透報導，春晚前三個小品均融入人形機器人元素，其中最受矚目的是十多台宇樹科技人形機器人與兒童演員同台表演武術，揮舞刀劍、棍棒與雙節棍，甚至模仿「醉拳」的搖晃步伐、後仰跌倒後自行起身等動作，展現多機協同與故障恢復的能力。

開場節目亦穿插阿里巴巴(Alibaba)的AI聊天機器人「豆包」(Doubao)；松延動力的機器人表演喜劇，魔法原子的機器人則在「我們是中國製造」歌聲中，與真人同步舞動。

中國製造的人形機器人近幾年都是各種表演的看點。圖為舞劇「天工開物」兩個機器人與團...
中國製造的人形機器人近幾年都是各種表演的看點。圖為舞劇「天工開物」兩個機器人與團員一起謝幕。（中新社）

分析人士指出，央視春晚向來是北京展示科技雄心的門戶。科技顧問公司Stieler亞洲區董事總經理暨機器人與自動化主管施蒂勒(Georg Stieler)表示，「這場盛會與其他類似活動的區別，在於它直接將產業政策轉化為黃金時段的精彩表演，能夠登上舞台的公司將獲得政府訂單、投資人關注與進入市場等實質回報。」

除了電視晚會之外，北京多個新春市集與科技展場焦點也在人形機器人。

美聯社報導，在北京一處商場，四台高約95公分的人形機器人於彩排期間換上舞龍舞獅裝扮，完成屈膝、轉身、擺頭等動作；部分展區連續第二年設立科技主題專場，安排機器人表演舞蹈、武術、京劇、吟詩朗誦與踢足球，甚至示範堆積木與串糖葫蘆。

人形機器人公司「加速進化」(Booster Robotics)展出約20台人形機器人，該公司市場總監任子欣(Ren Zixin，音譯)說：「這是AI環境，一旦哨聲響起，遙控裝置就會被放到一旁，所有決策與運動控制全都由機器人自行且自動完成。」

市場研究機構Omdia指出，去年全球約1萬3000台人形機器人出貨量當中，中國占比高達90%，遠超過電動車特斯拉(Tesla)旗下機器人Optimus等美國競爭對手。

摩根史坦利(Morgan Stanley)則預估，今年中國的人形機器人銷量將翻倍，至少達到2萬8000台。

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)曾說：「中國以外的民眾低估了中國，但中國實力超群。」

中國央視13日在紐約舉辦「春晚序曲，全球看春晚」活動，也請出機器人帶動氣氛。（中...
中國央視13日在紐約舉辦「春晚序曲，全球看春晚」活動，也請出機器人帶動氣氛。（中新社）

殲20在成都騰空「首飛15年」：一架戰機改變一支空軍

中國29城GDP破兆 平均年增近1.5個 滬向6兆元邁進

