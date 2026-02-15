王毅在慕安會警告日本別走回頭路 「再賭1次 會輸更慘」

2026年2月14日，中國外交部長王毅在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議上發表講話。（美聯社）

中共中央政治局委員、外交部長王毅 14日出席慕尼黑安全會議，在中國專場發表演講並回答現場提問；王毅就中日關係重申嚴正立場，強烈抨擊日本 首相高市早苗 針對「台灣有事」言論，稱日本軍國主義的幽靈仍在徘徊，「日本如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘」。據現場視頻，王毅發言警告日本後，現場爆發熱烈掌聲。

央視新聞報導，王毅在演說中呼籲推動多邊主義，同時批評部分國家將自身利益置優先，導致國際體系運作失靈，被解讀為暗指美國。他也向歐洲釋出善意，稱歐洲是中國的「夥伴」。

被問及中國對亞太地區緊張局勢重新升級承擔什麼責任，王毅表示，「我不認同亞太局勢日趨緊張」。環顧世界，只有亞洲仍然保持著總體和平，即便前不久柬泰邊界出現的局部衝突，也在各方努力下很快得到平息，中方也在其中發揮作用，中國已成為亞洲和平的中流砥柱。「作為當今世界上重要的和平力量，中國將繼續為地區的和平穩定發揮建設性作用」。

王毅說，亞洲地區並非一帆風順，現在要警惕日本最近出現的危險動向。王毅指出，高市早苗竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的存亡危機事態，「這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄日方向中國做出的政治承諾。中國當然不能答應，14億中國人都不會答應！」

王毅拿日本和歐洲的戰後處理做比較，指出德國戰後對法西斯進行全面清算，制定禁止宣揚納粹主義的法律；而日本至今仍然把甲級戰犯供奉在神社裡，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為「英靈」。「這種現象在歐洲不可想像，這才是一切問題的根源所在」。