釣島、黃岩島、仁愛礁等「藍色國土」 充滿中國年味

中國海警發布拜年視頻。(取材自環球網)

春節 將至，濃濃的年味不僅籠罩神州大地，也在「藍色國土」上升騰。在已實現常態化立體管控的釣魚 島、黃岩島、仁愛礁、仙賓礁、鐵線礁等中國島礁，參與巡航值守任務的中國海警艦船將以豐富的形式歡度春節，讓中國島、中國海充滿中國年味。

環球時報報導，在「東海明珠」釣魚島，參與值守任務的中國海警朱家尖艦執法員向全國人民送來新春祝福。據了解，為在海上歡度春節，朱家尖艦在本次巡航任務中特意準備了春聯、福字以及馬年年畫等中國元素，讓「海上國土」充滿中國年味。

▲ 影片來源：X平台＠DreamerFi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

通過拜年視頻可以看到，朱家尖艦艦體出現明顯晃動，這顯示當地海浪較大，海況較為複雜，但面對惡劣的海上環境，春節期間，中國海警朱家尖艦將在釣魚島領海內開展巡航，以堅守之姿踐行「海疆有我在，請祖國放心，請人民放心」的錚錚誓言。

在「南海瑰寶」黃岩島、仁愛礁、仙賓礁、鐵線礁，以及最南端的曾母暗沙等南海島礁，中國海警局南海分局執法艦艇以劈波斬浪的姿態守護萬裡海疆。

在艦艇甲板上，中國海警執法員們用飄揚的五星紅旗作背景板，列隊為偉大祖國和全國人民送來新春祝福。

據了解，春節期間，中國海警執法員也將以春聯、年畫、煙花裝飾品妝點參與執法艦船，讓廣闊蔚藍的中國南海充滿年味。