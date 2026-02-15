春節團拜 習近平：新征程策馬揚鞭 持之以恆從嚴治黨

中共中央、國務院14日在北京人民大會堂舉行2026年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話。(新華社)

中共 中央、國務院 14日上午在北京人民大會堂舉行226年春節團拜會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平 發表講話，強調努力實現「十五五」良好開局，在中國式現代化新征程上策馬揚鞭。習強調面對複雜多變形勢要迎難而上，持之以恆推進全面從嚴治黨。習並兩度提到台灣，除向包括台灣同胞拜年，在回顧過去一年政績時，還提及設立台灣光復紀念日。

新華社報導，春節團拜會由李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席，與會者還有中共中央、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志。

習近平首先表示，他代表中共中央和中國國務院，向大家致以節日的美好祝福。「向全國各族人民和香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。」

習近平在團拜會指出，過去一年面對複雜多變的國內外形勢，中國迎難而上，完成全年經濟社會發展主要目標，「十四五」順利收官，經濟、科技與國防實力再上台階。他強調，新的一年要堅持穩中求進，加快構建新發展格局，推動高質量發展，保持社會穩定，同時把全面從嚴治黨向縱深推進。

回顧2025年時，習近平稱，勝利召開中共20屆四中全會，擘畫「十五五」發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年等等，強調凝聚推進中國式現代化的力量。他並指出，2026年是中共成立105周年，也是「十五五」開局之年，必須以更嚴標準抓好黨風廉政建設與反腐敗工作。他在此第二度提及台灣。

習提及從嚴治黨，日前也才剛讓中共中央軍委副主席張又俠落馬，反腐持續是中共官場的重點工作。中共中央台辦13日即召開全面從嚴治黨工作會議。國台辦主任宋濤表示，過去一年中央台辦在黨中央領導下，從嚴治黨取得進展。新一年將聚焦對台工作使命任務，落實黨中央決策部署，鞏固中央八項規定精神成果，深化風腐同查同治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

習近平說，在中華文化裡，馬是剛健雄壯、自強不息的象徵，昭示著行穩致遠、興旺發達的前景。丙午馬年，希望全國各族人民，堅定必勝信心，保持昂揚鬥志，在中國式現代化新征程上策馬揚鞭、勇往直前，共同開創更加美好的未來。