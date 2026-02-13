在川習4月峰會前釋善意 路透：美擱置多項對中科技限制

美國川普政府據傳已擱置多項對中技術限制措施，似乎是為了4月川習會鋪路。圖為川普總統(左)和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。(路透)

美中元首4月會晤，路透報導稱川普 政府據傳已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全與限制措施。中國外交部昨表示，不久前兩國元首通話中，川普再次表達了4月訪問中國的願望，中國國家主席習近平 也重申了對川普訪中的邀請，雙方就此保持溝通。

據路透引述四名匿名消息人士指出，美方擱置這些舉措是去年10月兩國領導人達成貿易「休戰」共識後最新動向；川普政府在相關領域對政府部門行動進行了一定程度的約束，以避免在兩國元首會晤前激化對華關係。

據傳川普政府暫時擱置的對華關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美發展事業、向美國資料中心出售中國設備，還暫停了擬議中的對TP-Link路由器，以及另一項禁止中國電動卡車和巴士在美銷售的措施。

知情人士表示，這是去年10月美中達成貿易休戰協議後，川普政府為收斂可能激怒北京行動所採取的最新舉措。

中國外交部發言人林劍昨在外交部例行記者會表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。不久前的兩國元首通話中，川普再次表達了4月訪問中國的願望，習近平重申了對川普訪中的邀請，雙方就此保持溝通。中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

據相關報導，川普計畫4月訪問北京，並已邀請習近平於今年晚些時候回訪美國。有分析人士指出，在美方尋求與中方關係「穩定化」的背景下，暫緩部分懲罰性科技措施並不意外。

不過，部分批評人士認為，在人工智能需求迅速增長、美國加快建設數據中心的背景下，放緩相關限制可能增加美國數據基礎設施面臨的安全風險。

美國商務部 為相關政策調整則辯護稱，部門正積極運用職權「應對來自外國技術的國家安全風險，並將繼續這樣做」。去年大部分時間裡，美國商務部負責相關事務的官員在推進措施時態度謹慎，強調需獲得白宮及商務部長支持。貿易「休戰」後，有指示要求相關部門將關注重點轉向伊朗和俄羅斯。上月，美國商務部調整了負責審查外國技術風險事務的主管人選。

有專家指出，中方已多次明確表示，「穩定關係」意味著不再出台新的出口管制和限制性科技措施。尤其在4月訪問前，美方進一步推出新限制的可能性較低。也有分析人士認為，若4月峰會後中美關係再度趨緊，部分措施仍可能重新被提上日程。