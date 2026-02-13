在川習4月峰會前釋善意 路透：美擱置多項對中科技限制

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
美國川普政府據傳已擱置多項對中技術限制措施，似乎是為了4月川習會鋪路。圖為川普總統(左)和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。(路透)

美中元首4月會晤，路透報導稱川普政府據傳已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全與限制措施。中國外交部昨表示，不久前兩國元首通話中，川普再次表達了4月訪問中國的願望，中國國家主席習近平也重申了對川普訪中的邀請，雙方就此保持溝通。

據路透引述四名匿名消息人士指出，美方擱置這些舉措是去年10月兩國領導人達成貿易「休戰」共識後最新動向；川普政府在相關領域對政府部門行動進行了一定程度的約束，以避免在兩國元首會晤前激化對華關係。

據傳川普政府暫時擱置的對華關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美發展事業、向美國資料中心出售中國設備，還暫停了擬議中的對TP-Link路由器，以及另一項禁止中國電動卡車和巴士在美銷售的措施。

知情人士表示，這是去年10月美中達成貿易休戰協議後，川普政府為收斂可能激怒北京行動所採取的最新舉措。

中國外交部發言人林劍昨在外交部例行記者會表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。不久前的兩國元首通話中，川普再次表達了4月訪問中國的願望，習近平重申了對川普訪中的邀請，雙方就此保持溝通。中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

據相關報導，川普計畫4月訪問北京，並已邀請習近平於今年晚些時候回訪美國。有分析人士指出，在美方尋求與中方關係「穩定化」的背景下，暫緩部分懲罰性科技措施並不意外。

不過，部分批評人士認為，在人工智能需求迅速增長、美國加快建設數據中心的背景下，放緩相關限制可能增加美國數據基礎設施面臨的安全風險。

美國商務部為相關政策調整則辯護稱，部門正積極運用職權「應對來自外國技術的國家安全風險，並將繼續這樣做」。去年大部分時間裡，美國商務部負責相關事務的官員在推進措施時態度謹慎，強調需獲得白宮及商務部長支持。貿易「休戰」後，有指示要求相關部門將關注重點轉向伊朗和俄羅斯。上月，美國商務部調整了負責審查外國技術風險事務的主管人選。

有專家指出，中方已多次明確表示，「穩定關係」意味著不再出台新的出口管制和限制性科技措施。尤其在4月訪問前，美方進一步推出新限制的可能性較低。也有分析人士認為，若4月峰會後中美關係再度趨緊，部分措施仍可能重新被提上日程。

