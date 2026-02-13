冬奧／只差1個刀尖 中國隊孫龍短道速滑男1000米摘銀

亞軍孫龍（左一）12日衝過終點線後摔倒。(新華社)

米蘭冬奧 會短道速滑男子1000米決賽，中國選手孫龍的冰刀12日憑藉驚心動魄的衝刺，為中國短道速滑隊在米蘭冬奧會上實現「破冰」。他以1分24秒565的成績獲得銀牌，與奪冠的荷蘭選手範特沃特只差0.028秒，那是一個刀尖的距離。

新華社報導，這是中國短道隊本屆冬奧會的首枚獎牌。兩天前，這支「王牌之師」在混合團體接力中遺憾名列第四，孫龍當時也出現了失誤。這枚1000米銀牌，無疑是他個人也是整個團隊的一劑「強心針」。

2月12日，亞軍中國選手孫龍在頒獎儀式上。(新華社)

當日，中國隊共有林孝埈、劉少昂和孫龍三人闖入1000米四分之一決賽。此後，林孝埈無緣半決賽，世界排名第三的劉少昂進入B組決賽，只有孫龍一人殺入爭奪獎牌的A組決賽。面對歐錦賽冠軍範特沃特和加拿大 名將丹吉努等強手，世界排名第九的孫龍前半程穩穩跟滑，保持在第三、四名位置。最後階段，他突然發力，完成兩次漂亮的超越，衝線時只比範特沃特慢了0.028秒。

中國選手孫龍（前）在比賽中。(中新社)

「（我今天是）破釜沉舟！」激動落淚的孫龍這樣形容自己的比賽，「發揮穩定，一輪一輪去打，不去把它想成是爭奪一個什麼樣的獎牌。就是讓自己能保證在有利的位置，盡可能避免失誤，盡可能地去爭取一個好成績。」他賽後第一時間擁抱了在場邊守候的劉少昂。

2月12日，孫龍在比賽後慶祝。(新華社)

混合團體接力失利之後，要在短時間內重新調整並不容易。25歲的孫龍說：「想調整過來其實很難，但整個隊伍，沒有人把失誤怪到我身上。大家也看到了，我在接力中是因為想給隊友爭取一個超越的位置，然後出現了一些失誤。經歷了很漫長、很難熬的一天，但是比賽不會給你時間，你需要往下走。」

中國代表團副團長佟立新說：「孫龍決賽滑得很聰明，發揮也不錯，最後線路、時機把握得都很好，但是最後差一個刀尖。我相信中國短道隊，他們從來沒有讓人失望。我對他們有信心。」

此外，對於中國民眾對本屆冬奧會中國代表團首金的期待，佟立新希望各運動隊放下包袱，輕裝上陣。

曾在2006年都靈冬奧會上擔任中國短道隊領隊的佟立新見證了隊伍20年來的發展。他說：「男子項目我們沒有像現在這麼強過，所以我期待後面的比賽，應該還有機會。但是女子項目，我們實力還是弱一點。男子剩下的項目我們都有機會。」

至於何時能夠摘下金牌，佟立新說：「我覺得中國隊有拿獎牌的實力，金牌自然會出現。冬奧會的項目具有一定偶然性，大家都在搏命，如果沒有絕對實力，不好說哪個項目的金牌就必然屬於哪個人。」