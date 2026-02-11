返軍國主義…高市倡自衛隊入憲 中批「嘴喊對話，手忙對抗」

日本首相高市早苗(圖)主張將自衛隊寫入日本憲法，中國國防部發言人蔣斌10日批評，這是謀求軍事鬆綁，妄圖重走軍國主義邪路。（歐新社）

日本 首相高市早苗 主張將自衛隊寫入日本憲法，中國國防部發言人蔣斌10日批評，這是謀求軍事鬆綁，妄圖重走軍國主義邪路，並稱日本右翼勢力正從軍事、輿論、法律等多方面，挑戰戰後國際秩序，國際社會應高度警惕並堅決遏制。

這是高市在日本眾議院大選取得壓倒性勝利後，中國軍方首度回應高市相關議題。

據央視報導，蔣斌10日就近期涉軍問題發布消息，他表示，長期以來，日本政府以所謂「解釋」憲法的伎倆不斷突破「專守防衛」原則，解禁集體自衛權，以「防禦」為藉口大力發展進攻性武器裝備，為日本「再軍事化」披上虛偽的「法治」外衣。

蔣斌說，如今日方又「明目張膽」謀求將自衛隊寫入憲法，這不是完善法律，而是掏空「和平憲法」根基；不是為自衛隊「正名」，而是謀求軍事鬆綁；不是回歸所謂「正常國家」，而是妄圖重走軍國主義邪路。

蔣斌又指，種種跡象表明，日本右翼勢力正處心積慮從軍事、輿論、法律等多個方面入手，挑戰戰後國際秩序，國際社會應高度警惕並堅決遏制，攜手維護二戰勝利成果和地區和平穩定。

此外，高市早苗9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會時談及對中外交，稱推進戰略互惠關係的方針不變，對於與中方進行各種對話「持開放態度」，並強調會基於國家利益，冷靜並妥善地應對。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人林劍10日回應稱，真正的對話應建立在尊重對方、恪守共識的基礎上。「嘴裡喊著對話，手上卻忙著對抗，這樣的對話沒人會接受」。

林劍強調，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，很簡單也很明確，「就是撤回高市早苗錯誤涉台言論，恪守中日四個政治文件和日方作出的政治承諾，以實際行動展現對話的誠意」。

央視報導，中國海警2503艦艇編隊10日在釣魚台 領海內巡航，並稱這是中國海警依法開展的維權巡航活動。報導還配上一張海警人員舉著望遠鏡，望向遠方應該為釣魚台的島嶼。