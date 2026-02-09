英國促釋黎智英 中駐英使館：停止對香港事務指手畫腳

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
英國政府9日發聲明呼籲港府釋放黎智英，中國駐英大使館回應稱，奉勸英方認清大勢，停止以「中英聯合聲明」為藉口對香港事務指手畫腳。（美聯社）
英國政府9日發聲明呼籲港府釋放黎智英，中國駐英大使館回應稱，奉勸英方認清大勢，停止以「中英聯合聲明」為藉口對香港事務指手畫腳。（美聯社）

78歲的香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反港版國安法案，包括「串謀勾結外國勢力」等罪成立，9日被重判20年，多國發聲明回應判刑。其中英國呼籲港府結束黎所遭受的非人道對待，表示將就黎案與中方進一步交涉，同時宣布放寬BNO申請資格。中國駐英大使館對此回應，奉勸英方認清大勢，停止以「中英聯合聲明」為藉口對香港事務指手畫腳。

黎智英遭重判20年，英國外交大臣古柏9日透過聲明表示，對78歲的黎智英來說，這等同於終身監禁，並對黎的健康狀況表示憂慮，呼籲香港當局基於人道立場，釋放黎智英，並稱英方會迅速與北京當局展開進一步交涉。

英國內政部同日宣布，擴大港人透過BNO護照移居英國的計畫，聲明特別提到，黎智英被判囚20年，顯示北京施加的國安法「將異見刑事化」，促致很多人離港。

中國駐英大使館9至10日在官網發布2則發言人「答記者問」，表示中方堅決反對英方錯誤言論，敦促英方尊重中國司法主權，停止干涉香港法治，停止干涉中國內政。

發言人聲稱，香港法院對黎智英的審判完全是依法行事。黎智英的行為和活動嚴重違反香港國安法和香港相關法律，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重衝擊特區憲制秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，「受到法律制裁完全是罪有應得」。

發言人強調，「香港早已回歸中國，英國對香港的殖民統治早已結束」，「中英聯合聲明」早已完成其歷史使命，英方應停止以此為藉口繼續對香港事務指手畫腳。

該發言人還就BNO問題回應稱，英方此前類似做法已導致一些「受蠱惑」的港人背井離鄉，到英國後遭受歧視、生計窘迫，淪為二等公民。英方現在進一步玩弄BNO伎倆，「其行可鄙，其心可誅」。

香港 黎智英 大使館

