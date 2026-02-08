我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

記者黃雅慧／即時報導
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由取消了長江和記實業在巴拿馬運河附近經營2個港口的合約，預計中方將採取反制措施。大陸學者認為，中方必須採取嚴肅的反制措施，甚至要讓背後的美國付出代價。

香港商經局7日在社媒臉書發文透露，香港特區商務及經濟發展局局長丘應樺再次召見巴拿馬總領事，就巴拿馬最高法院裁定，巴拿馬政府與香港長江和記實業旗下的巴拿馬港口公司（PPC）續約經營的2個巴拿馬港口違憲一事，表達對裁決的強烈不滿和反對，並批此舉將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害。

觀察者網6日報導，香港城市大學法律學院法學教授、中國與比較法研究中心主任王江雨表示，從道德層面去譴責巴拿馬，指責其裁決不合憲、違背司法獨立顯然還不夠，核心關鍵在於中方是否擁有明確、有力且有效的反制報復手段。

王江雨強調，巴拿馬港口事件已成為明確的負面先例，後續針對中資海外利益的類似事件大概率會接連發生，因此中方必須採取嚴肅的反制措施。

王江雨指出，中方反制措施可能採取暫停對巴拿馬的相關投資、調整航行路線等方式，但實施起來並不容易，因巴拿馬運河是全球最重要的國際交通要道之一，船隻航行調整勢必牽扯甚廣。

王江雨分析，中國大陸可以為長江和記的國際仲裁提供全面的法律和政治支持，長和本身也有足夠的財力和能力去支撐這樣的仲裁，至於仲裁結果出來之後的執行上，王江雨說，「如果巴拿馬在中國有相關財產，中方可考慮予以沒收；若其在中國沒有財產，是不是也可通過外交手段追溯其在其他國家的財產。」他稱，應對巴拿馬港口這類事件，重點仍需聚焦於美國本身。

「本質上就是要一報還一報，在美國感到痛的地方，去收拾他。」王江雨表示，中方必須讓美國清楚，其針對中國的任何舉動，都必將付出相應代價。

相較於中方對巴拿馬運河判決反彈，美國則對巴拿馬最高法院這項「具有里程碑意義的裁決」表示歡迎，美國國務卿魯比歐表示，美國對這項裁決感到「鼓舞」。

港媒南華早報此前援引多名分析人士觀點指出，巴拿馬一案或將成為檢驗中國如何應對其在拉美地區利益與影響力遭遇挑戰的關鍵「測試案例」（test case），也是中國維護其在拉美關鍵基礎設施准入能力的試驗場。如何在4月川普訪中行程前妥善處理此事，成為中方面臨的一大挑戰。

香港 巴拿馬運河 國務卿

上一則

上海輸了… 重慶去年零售額1.66兆 奪「消費第一城」

下一則

新冠吹哨者李文亮逝世6周年 微博已成網友「哭牆」

延伸閱讀

拉美向右轉 美中角力戰再起

拉美向右轉 美中角力戰再起
中美角力牽動拉美 台應審慎面對

中美角力牽動拉美 台應審慎面對
CNN：中國不因「唐羅主義」撤退 續把拉美當試驗場

CNN：中國不因「唐羅主義」撤退 續把拉美當試驗場
川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能