「我們太慢了」 英相訪華後嘆：要學習中國基建速度

英國首相訪華後感嘆要學習中國基建速度，「我們太慢了」；圖為施凱爾參觀上海豫園。(新華社)

英國首相施凱爾 日前率領商業與文化代表團訪問中國，行程涵蓋北京與上海。返英後接受英國媒體訪問時，他多次提及中國在技術發展與基礎設施建設上的推進速度，直言這正是英國需要正視與學習之處，並坦承「在基礎設施等領域，英國的行動速度太慢了」。

北京日報引述英國新聞聯合社報導，施凱爾在回顧為期四天的訪華行程時表示，此行讓他對中國的發展節奏留下深刻印象。他指出，無論是在科技應用、城市建設或大型項目推動上，中國展現出的效率與執行力，對正尋求重振經濟與提升競爭力的英國而言，具有重要啟示意義。

施凱爾表示，當被問及英國可從中國技術發展模式中學到什麼時，他的答案相當直接：「在技術以及基礎設施等領域，像他們那樣的行動速度非常重要。」他同時指出，英國在制度設計與決策流程上，往往拖慢了項目推進，這是未來必須檢討與改善的方向。

報導提到，施凱爾此行亦高度肯定隨團訪華的英國商業代表團，認為企業界展現出「真正積極進取的精神」，並且願意把握中國市場與合作帶來的機遇。他強調，在全球經濟高度連動的情況下，中英之間保持務實交流，符合雙方長遠利益。

此外，施凱爾在上海創新創意設計研究院出席文化交流活動時，曾與英國知名演員羅莎蒙．派克（中文名裴淳華）同台互動。裴淳華直言，中文是「未來的語言」，並透露自己的孩子都已學習中文，引發現場關注。

對此，施凱爾回應指出，隨著中英關係與經貿往來逐步深化，英國企業勢必需要更多熟悉中國、具備語言與文化能力的人才，未來學習中文的人數「很可能會持續增加」。