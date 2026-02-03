我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

「我們太慢了」 英相訪華後嘆：要學習中國基建速度

中國新聞組╱北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相訪華後感嘆要學習中國基建速度，「我們太慢了」；圖為施凱爾參觀上海豫園。(新華社)
英國首相訪華後感嘆要學習中國基建速度，「我們太慢了」；圖為施凱爾參觀上海豫園。(新華社)

英國首相施凱爾日前率領商業與文化代表團訪問中國，行程涵蓋北京與上海。返英後接受英國媒體訪問時，他多次提及中國在技術發展與基礎設施建設上的推進速度，直言這正是英國需要正視與學習之處，並坦承「在基礎設施等領域，英國的行動速度太慢了」。

北京日報引述英國新聞聯合社報導，施凱爾在回顧為期四天的訪華行程時表示，此行讓他對中國的發展節奏留下深刻印象。他指出，無論是在科技應用、城市建設或大型項目推動上，中國展現出的效率與執行力，對正尋求重振經濟與提升競爭力的英國而言，具有重要啟示意義。

施凱爾表示，當被問及英國可從中國技術發展模式中學到什麼時，他的答案相當直接：「在技術以及基礎設施等領域，像他們那樣的行動速度非常重要。」他同時指出，英國在制度設計與決策流程上，往往拖慢了項目推進，這是未來必須檢討與改善的方向。

報導提到，施凱爾此行亦高度肯定隨團訪華的英國商業代表團，認為企業界展現出「真正積極進取的精神」，並且願意把握中國市場與合作帶來的機遇。他強調，在全球經濟高度連動的情況下，中英之間保持務實交流，符合雙方長遠利益。

此外，施凱爾在上海創新創意設計研究院出席文化交流活動時，曾與英國知名演員羅莎蒙．派克（中文名裴淳華）同台互動。裴淳華直言，中文是「未來的語言」，並透露自己的孩子都已學習中文，引發現場關注。

對此，施凱爾回應指出，隨著中英關係與經貿往來逐步深化，英國企業勢必需要更多熟悉中國、具備語言與文化能力的人才，未來學習中文的人數「很可能會持續增加」。

施凱爾

上一則

中企員工來美遭扣留60小時 中國強烈不滿、嚴正交涉

下一則

英媒：中國「天才計畫」見效 挑戰美科技霸主地位

延伸閱讀

英相呼應大歷史觀 打臉川普「危險論」：忽視中國不明智

英相呼應大歷史觀 打臉川普「危險論」：忽視中國不明智
施凱爾上海行 「中文十級」的女星同行 她有個中文名

施凱爾上海行 「中文十級」的女星同行 她有個中文名
施凱爾獲贈拉布布 官宣：泡泡瑪特歐洲總部落腳倫敦

施凱爾獲贈拉布布 官宣：泡泡瑪特歐洲總部落腳倫敦
艾普斯坦文件揭新內容 英相施凱爾籲安德魯赴美作證

艾普斯坦文件揭新內容 英相施凱爾籲安德魯赴美作證

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走