「爭氣機」殲10幕後功臣 52年只幹1件事

中國新聞組／北京17日電
在1月11日殲20首飛15周年前夕，謝品專門去了一趟成飛航空主題教育基地。（取材自華西都市報）
在1月11日殲20首飛15周年前夕，謝品專門去了一趟成飛航空主題教育基地。（取材自華西都市報）

今年將滿87歲的謝品堅定相信，中國永遠會有更好的戰鬥機。退休前，謝品是中國航空工業集團成都飛機設計研究所副總設計師，參與過中國第三代到第五代戰機的設計研製，包括被譽為「爭氣機」的殲10和中國空軍現役最先進戰鬥機之一的殲20。用他的話說，從23歲到75歲，他只幹了一件事，就是戰鬥機設計。

華西都市報報導，今年1月11日是殲20首飛15周年。鮮為人知的是，在殲10還沒有完成首飛時，殲20的預研工作就已擺在了謝品和同事的案頭。不久前，謝品還專門去了一趟成飛航空主題教育基地。站在鐵鷹機翼下，耄耋之年的他仰頭看著流線機身，感歎道，「我們在發展，別人也在發展，所以創新和艱苦奮鬥的精神不能丟。」

1955年，16歲的謝品躲在防空壕中，經歷了敗退台灣的國民黨空軍發起的「1·20」福州大轟炸。在煙塵滾滾遮天蔽日中，少年謝品將拾撿起的彈片緊握手心，立下要「造飛機」的志願。之後，謝品考入南京航空學院（現南京航空航天大學），主修飛機系空氣動力學專業，畢業後來到瀋陽，在國防部第六研究院第一研究所開啟航空科研生涯。

謝品說，那時不知天高地厚，剛參加工作就提出要擴大飛機裝油量。這個看似衝動大膽的想法，卻得到了重視，「沒人因為我剛大學畢業就忽視我，大家很認真地一起考慮可行性。」

這便是後來殲8戰機的雛形。1969年7月5日，中國自主設計製造的第一架高空高速殲擊機--殲8首飛成功。這是中國航空工業走向自主研製的里程碑，更積累下寶貴的全流程研發經驗。

如今謝品回過頭看，自己參與設計的戰鬥機有十幾款，有成功的，也有失敗的，但其中對他影響最深的還是殲9。在中國航空史的記錄中，殲9是中國航空工業在上世紀60年代末到80年代初研製製的項目，但最終因技術挑戰和資源限制下馬。

「殲9下馬，不完全是壞事。」此後，謝品提交了一份報告，建議成立一個戰術性能和遠景發展專業小組，專門研究空中作戰和未來型號的發展。主要是在項目上馬前，先論證下有無必要。

這個需要「隱姓埋名」的預研部門成立初期只有八、九個人，而他們接到的第一個任務，就是中國首架自主研製的第三代戰鬥機殲10。

1998年3月23日，殲10首飛成功，驚天一飛，直接拉開中國航空新時代。在歡呼的人群中，謝品淚流滿面，然後轉身離開。那時，他和團隊已埋頭在了新的項目論證中。

1998年3月23日，殲10首飛成功。（取材自華西都市報）
1998年3月23日，殲10首飛成功。（取材自華西都市報）
殲20亮相第十四屆中國航展。（取材自華西都市報）
殲20亮相第十四屆中國航展。（取材自華西都市報）

