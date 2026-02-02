富比世中國富豪榜 張一鳴登首富 馬雲罕見跌出前10

我的頻道

中國新聞組╱北京2日電
字節跳動創辦人張一鳴成為中國首富。(路透)
字節跳動創辦人張一鳴成為中國首富。(路透)

近日，富比世（Forbes）中國富豪榜進行了更新（截至2026年1月份），前十名中除了穩居前三名的張一鳴鍾睒睒、馬化騰外，還有大家熟悉的曾毓群、丁磊、李嘉誠等。值得一提的是，雷軍也進了前十名，擁有的財富為304億美元。另值得關注的是，阿里巴巴創始人馬雲排在雷軍後面，今年罕見跌出前十，其財富為296億美元。

綜合媒體報導，比亞迪的王傳福（228億美元）、順豐王衛（166億美元）、泡泡瑪特王寧（159億美元）、長城汽車魏建軍（115億美元）和DeepSeek梁文鋒（115億美元）分別排名第15名、23名、26名、42名和43名。

報導指出，字節跳動創辦人張一鳴以693億美元身家，首度登上中國首富寶座，有指這標誌著以演算法和數據驅動的科技產業，正式取代傳統消費品行業，成為財富創造的最強勁引擎。而梁文鋒則以115億美元首次上榜，展現AI時代全新的估值邏輯；值得注意的是，梁文鋒的公司尚未上市，財富估值源於輝達、紅杉等頂級機構的投資認可。

回顧過去5年，首富寶座長期由「賣水」起家的鍾睒睒占據，其財富一度高達771億美元。然而在此次更新中，張一鳴成功超越鍾睒睒，這不僅是一位企業家的個人勝利，更標誌著一個時代的交接。

此外，順豐王衛（166億美元）、長城汽車魏建軍（115億美元）代表實體製造與跨境物流韌性。房地產富豪集體消失，王健林因萬達流動性危機跌出榜單，李嘉誠下滑至第7位（424億美元），則顯示土地紅利時代終結。

阿里巴巴創辦人馬雲罕見跌出富豪榜前10。(路透)
阿里巴巴創辦人馬雲罕見跌出富豪榜前10。(路透)

鍾睒睒 張一鳴 雷軍

