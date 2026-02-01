施凱爾獲贈拉布布 官宣：泡泡瑪特歐洲總部落腳倫敦

中國潮玩品牌泡泡瑪特將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設七家門市。(路透)

英國首相施凱爾 辦公室31日宣布一項消息，中國潮玩品牌泡泡瑪特 （POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設7家門市。這是英國首相施凱爾訪問中國時，達成的成果之一，相關投資將在英國創造超過150個就業職位。

路透報導，施凱爾近日率領60多位企業文化界組成的代表團隨行。為期4天的訪問，目的是要透過改善市場准入、降低關稅和達成投資協議，例如與泡泡瑪特的協議加強兩國之間的聯繫，為英國經濟成長注入動力。中國國家主席習近平日前與施凱爾會晤，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，強調加強對話和合作。

施凱爾訪華期間，在上海接受了多家媒體採訪。他向英國廣播公司（BBC）記者表示，他「會用筷子」，且「經驗豐富」。此前，施凱爾一行在北京一家雲南菜館用餐。據餐廳主廚透露，餐廳準備了刀叉，但約140人的訪華團全員用筷子，沒讓上刀叉。

此外，施凱爾還被問及是否知道「拉布布」（Labubu ）。他回答：「我知道。事實上，我自己也收到一個。但我覺得它在我孩子們手裡不會撐太久。」他還告訴在場的觀眾，他要給孩子們帶一個英國品牌Jellycat的毛絨玩具回家。

泡泡瑪特旗下的Labubu娃娃，以咧嘴大笑和尖耳朵的造型聞名。自從18個月前在社群媒體上暴紅以來，Labubu已成為熱門的收藏商品。

泡泡瑪特將在英國7個地點開店，其中包括伯明罕、卡迪夫，以及位於倫敦牛津街的新旗艦店，公司也計畫在歐洲再開設20家店。施凱爾辦公室30日聲明指出，這項投資將在英國創造超過150個就業職位。