解放軍轟6K掛彈飛越菲演習區 宣示黃岩島主權

解放軍南部戰區1月31日發布，組織海空兵力於黃岩島周邊海空域開展戰備警巡。(取材自政知見)

菲律賓方面日前在南海黃岩島附近畫設一處大面積的演習區，而中國海警1月30日在黃岩島附近執法巡查後，1月31日進一步透過解放軍 南部戰區在該區域舉行戰備警巡，由轟6K掛彈飛越菲律賓演習區上空，宣示中國對黃岩島的主權和管轄權。

解放軍南部戰區1月31日組織海空兵力位於中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，並指1月以來持續加強巡邏警戒，「堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑」。央視旗下「玉淵譚天」引述「內部人士」提供的示意圖表示，轟6K轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。

「玉淵譚天」強調，近日菲律賓將黃岩島納入演習區管控範圍，「覆蓋了我們的領海、領空，嚴重侵犯了中方的領土主權和海洋權益，完全是非法行為」。南部戰區相關行動體現對黃岩島領海領空實際管轄，「菲方畫設演習區域非法無效」。此前中國智庫南海戰略態勢感知也在「X」平台發文，菲方畫設演練區若屬實，其面積廣闊、持續時間長、影響範圍廣，將威脅鄰國航行和飛越權。

稍早，中共 海警於1月30日宣布於黃岩島領海及周邊區域執法巡查，「堅決維護國家領土主權和海洋權益」，並提及「緊急救援菲籍落水船員」。而近日中國海南省三沙市召開兩會 ，工作報告也提出今年要推進基礎設施建設等工作，「聚焦風險防控水平提升，築牢祖國南大門安全屏障」。