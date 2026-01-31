解放軍報再評張又俠落馬 稱「持續深化政治整訓」

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
中共中央軍委副主席張又俠落馬後，中共軍委官媒「解放軍報」1日再度刊文指出，該行動體現打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心。（美聯社）
中共中央軍委副主席張又俠落馬後，中共軍委官媒「解放軍報」1日再度刊文指出，該行動體現打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心。（美聯社）

中共中央軍委副主席張又俠和軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬後，中共軍委官媒「解放軍報」1日再度刊文指出，嚴肅查處張又俠、劉振立，體現打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心。並稱中共總書記習近平上任以來，以前所未有的決心力度推進「政治整訓」、正風肅紀反腐，清除了影響中共對軍隊絕對領導、危害中共的執政根基的重大政治隱患，新時代政治建軍取得歷史性成就。

「解放軍報」在頭版刊發題為「持續深化政治整訓 縱深推進正風反腐」的評論文章，文章表示，「政治整訓」是人民軍隊從政治上加強自身建設的重要法寶，是全面加強人民軍隊中共的領導和中共的建設的有力武器。

文章指，嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯了中共堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，推動形成全面從嚴治黨越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果。

文章進一步提及，實踐證明，如果沒有政治上的革命性鍛造，就不可能有人民軍隊新時代偉大變革。

文章稱，政治整訓是對人民軍隊由內而外的洗禮淬鍊。當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，中共面臨的「四大考驗」、「四種危險」長期存在，解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，影響中共對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

「解放軍報」此前在1月31日甫於頭版刊發評論員文章稱，查處張又俠、劉振立是反腐敗鬥爭的重大勝利，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。文章呼籲全軍官兵在思想上政治上行動上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致，堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心。

中國國防部1月24日宣布，張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法，並決定對兩人立案審查調查。本屆中央軍委中，只剩最高領導人習近平與去年被增補為中央軍委副主席的張升民在任。外界分析，張又俠與劉振立的落馬高機率與政治問題有關。

中共 張又俠 解放軍

英相施凱爾上海行 為何「中文十級」的英國女星同行？

