英首相訪中後投資清單曝光：泡泡瑪特設倫敦總部、英國將開7店

記者林宸誼／即時報導
中國潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設7家門市。（路透）
中國潮玩品牌泡泡瑪特（POPMART）將把歐洲區域總部設在英國倫敦，並將在英國再開設7家門市。這是日前英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問中國時，達成的成果之一，相關投資將在英國創造超過150個就業職位。

路透報導，施凱爾近日率領60多位企業文化界組成的代表團隨行。為期四天的訪問，目的是要透過改善市場准入、降低關稅和達成投資協議，例如與泡泡瑪特的協議加強兩國之間的聯繫，從而為英國經濟成長注入動力。中國國家主席習近平29日與施凱爾會晤，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，強調加強對話和合作。

泡泡瑪特旗下的Labubu娃娃，以咧嘴大笑和尖耳朵的造型聞名，刻意營造的不完美外型反而產生「醜萌」魅力。自從18個月前在社群媒體上爆紅以來，Labubu已成為熱門的收藏商品。

泡泡瑪特將在英國7個地點開設門店，其中包括伯明罕、卡迪夫，以及位於倫敦牛津街的新旗艦店，公司也計畫在歐洲再開設20家門店。施凱爾辦公室30日聲明指出，這項投資將在英國創造超過150個就業職位。

泡泡瑪特創始人兼首席執行官 王寧在一份聲明中表示，倫敦是全球創意生態系統的中心，很高興能在這裡紮根歐洲。

泡泡瑪特是眾多原本針對中國消費者、現正轉向海外市場並試圖對抗其境內消費疲軟問題的企業之一，其他企業還包括時尚零售商Urban Revivo，和連鎖咖啡店「瑞幸咖啡」。中國消費疲軟問題，是由於長期房地產危機和工資保障擔憂所導致。

施凱爾辦公室聲明表示，施凱爾此次訪陸，爭取到價值22億英鎊的出口交易，以及價值23億英鎊的五年市場准入，並帶來數億英鎊的投資。

施凱爾辦公室並指出，中國儲能公司海辰儲能（HiTHIUM）將在英國投資2億英鎊，預計新增300個就業職位，生命科學集團凱萊英（Asymchem）則將透過擴大在英國的業務，創造150個就業職位。

