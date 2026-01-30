寶可夢踩「靖國神社」紅線 中網民喊抵制 官媒要求道歉

我的頻道

中國新聞組／北京30日電
日本寶可夢官網刊出的靖國神社活動信息。（取材自環球時報）
日本知名遊戲動漫IP「寶可夢」官網近日發消息，計畫1月31日在靖國神社舉辦兒童卡牌活動。消息傳出引來大批中國網民不滿紛紛「出征」，要求寶可夢官網撤下活動消息、停辦活動，並揚言抵制、封殺寶可夢。事發後，寶可夢官網疑刪除了相關消息，但仍有多家中國官媒和軍報發聲，嚴辭批評寶可夢「不能一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益」，要求寶可夢應為此公開道歉，並指責寶可夢是「慣犯」，「這一次恐怕很難再蒙混過關」。

據網易報導，日本寶可夢官網1月18日發布消息稱，計畫於1月31日在靖國神社境內舉辦「兒童卡牌體驗教室」，活動信息中還有某家日本卡牌店的名稱。該信息經截圖傳播後，迅速引爆中國社交媒體，該活動不僅在「敏感場所」靖國神社舉辦，還是針對兒童的活動，中國網民認為觸及歷史底線，憤怒湧向日本寶可夢官網及相關中國寶可夢社交帳號，留言要求寶可夢即刻撤下消息並停辦該活動。

有粉絲緩頰說主辦疑是該卡牌店，但網民大都認為，寶可夢官網平時審查相關信息非常嚴格，既刊登了信息就代表審核通過，必須負責。

據報導，寶可夢官方網站在上架該活動的信息之後遭到大批網民撻伐後，該活動信息已消失，疑被迅速下架，活動頁面目前已無法訪問，但寶可夢官方未說明此活動是否繼續舉辦以及與舉辦人的關係。

寶可夢蘇州快閃店。（取材自微博）
據了解，該活動兩個申請人都是日本寶可夢卡牌玩家，網名為「名越」和「P」。「名越」已將自己頁面上的活動通知刪除，表示「不得不取消原定活動」，但仍對所有「期待參加活動人士深表歉意」。而「P」的個人社交媒體上，活動鏈接仍可見。

不過由於寶可夢迄未對外說明，引來許多中國網民不滿，紛紛留言要求抵制或封殺：「這是不想要中國市場了？」，「高市早苗涉台言論還沒道歉，又來給中國遞刀子」，「那就抵制，和童年say goodbye」，前媒體人胡錫進也發文稱「任天堂絕不能漠視中國市場和中國人民的感受」。也有網民不看好抵制：「寶可夢在中國那麼多粉絲，這可封殺不了吧」。

特別的是，中國多家官媒也發文力挺網民。環球時報相關微信公眾號「補壹刀」發文稱，這場名為「寶可夢卡牌兒童體驗教室」的親子活動由日本東京千代田區運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD、一般財團法人Sake Of Peace在靖國神社主辦。但只要這個活動是出現在寶可夢官網，它就無法免責。

況且，在靖國神社問題上，寶可夢不是初犯。2016年，寶可夢官方將「道館」和「補給站」放在了靖國神社內。2019年，寶可夢的股東之一Creature公司一批員工公然參拜靖國神社。「這一次，寶可夢恐怕很難再蒙混過關」。

解放軍報重要媒體平台「鈞正平」昨也發文稱，靖國神社供奉著14名二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象‌徵，也是東亞受害國人民的集體傷痛禁區。在靖國神社辦兒童活動，是對正義的褻瀆，也是對未來的毒害。

據報導，中國網民要求寶可夢道歉話題昨一度衝上熱搜，但沒多久發生女星金晨被爆疑交通肇逃找人頂包且涉騙保事件，致寶可夢話題被金晨暫時壓下了熱搜。

