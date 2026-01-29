星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

中方多次公開批評Space X「星鏈」快速擴張帶來安全隱患，中國代表並於去年12月在聯合國 安理會指出，「星鏈」衛星曾兩次迫近中國空間站致緊急避碰。中國科研人員則於近期發現，去年12月發生的最近一次「星鏈」設備險些與中國衛星相撞事件，促使Space X決定將超過4000顆衛星（占其在軌衛星的一半）降到更低的軌道運行。對此，中媒以標題「星鏈後怕不已」做報導，稱對方終於肯改了。

觀察者網報導，去年12月13日，Space X工程副總裁邁克爾．尼科爾斯在社交媒體X平台發文稱，一顆衛星於當月10日與位於560公里高度的STARLINK-6079（56120）衛星擦肩而過，相距僅約200米。他還轉發了中國商業航天企業中科宇航在酒泉衛星發射中心成功發射9顆衛星的新聞。

今年1月2日，尼科爾斯又發帖表示，為提升太空 安全，「星鏈」正在對其衛星星座進行重大調整。他宣布，今年，公司計畫將運行高度550公里、約4400顆衛星降至約480公里，以「降低碰撞的總體概率」。

中國科學院軟件研究所一組研究人員，26日在媒體「太空與網絡」發布題為「星鏈大規模降軌研判分析與近況跟蹤」的報告。報告指出，「星鏈」設備最近一次與其他衛星近距離交會，險些釀成碰撞事故。「雖然最終無事，但思之仍心有餘悸，為星鏈星座大範圍降軌的直接原因。」

報告指出，基於天智巨星座研究平台研究發現，Space X公司未能及時發現新發射的衛星2025-292A。

觀察者網科技評論員指出，星鏈的快速擴張，占據了部分500公里以上的軌道，對正常的衛星發射帶來了重大的安全隱患，本次事件就是例證。

SpaceX 方面此前一直強調降軌能讓失效衛星更快再入大氣層燒毀，但研究人員認為，此舉也能幫助SpaceX「樹立更負責任的運營商形象」。

據研究人員分析，降到更低軌道其實也能讓「星鏈」衛星自身更安全。他們統計了2019年以來非「星鏈」衛星的初始軌道高度，發現大多數都位於500公里以上。中國等國的大型星座主要部署在500至600公里區間。「因此對星鏈來說，480公里附近的軌道比550公里要更加安全一些。」

但研究人員特別提醒，不要一次性把4400顆衛星同時降軌，因為這將是史上最大規模的在軌機動，近距離接近事件的風險會急劇上升。一旦失控或發生碰撞，可能引發災難性的連鎖反應。