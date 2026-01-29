李在明訪華後3周 中國移動黃海構造物 南韓表歡迎

我的頻道

記者潘維庭／北京29日電
南韓總統李在明結束對中國訪問三周後，中國外交部27日於記者會上表示，正在移動設在黃海的管理平台。就此，南韓總統府青瓦台昨日表示，對相關問題取得進展表示歡迎。

韓聯社昨日報導，青瓦台就中國前一天表示正在移動設在黃海韓中暫定措施水域內的部分構造物一事回應稱，「鑑於相關管理平台長期以來引發各方關切，韓方積極評價中方通過此舉推動相關問題取得進展，並表示歡迎」。

青瓦台表示，南韓政府一貫堅持反對在韓中暫定措施水域內單方面設置構造物的立場，並基於此同中國展開協商。政府將在維護黃海（南韓稱西海）海洋權益的同時，繼續努力將黃海打造為「和平、共贏的海洋」。

韓聯社稱，去年2月南韓政府對中國在該水域設置的構造物進行考察，但遭後者阻撓，雙方海警發生對峙。今年1月，李在明與中國國家主席習近平在北京會談時談及構造物問題，雙方商定在海域畫界尚未確定的情況下，將力促從今年起舉行副部級畫界會談。隨後南韓表示，將爭取盡快舉行副部級會談，並加快司局級會談在內的工作磋商進程。

近期中國在黃海的養殖設施附近有不少船隻和人員出現，在27日的記者會上，遭問及中國是否要移動這一設施時，中國外交部發言人郭嘉昆回應，據了解，中國企業正在實施移動管理平台相關作業，「這是企業根據自身經營發展需要作出的自主布局調整」。

他表示，中國在南黃海漁業養殖設施問題上的立場沒有變化。「中韓是海上鄰國，雙方一直就有關涉海問題保持密切溝通，推動妥善管控分歧，促進互利合作」。

