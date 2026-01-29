宏都拉斯新總統就職 中國大使于波出席

宏都拉斯新總統阿斯夫拉（右）27日宣誓就職，中國駐宏都拉斯大使于波（左）當日應邀出席就職儀式，該使館並發布兩人合影。(取材自中國駐宏都拉斯使館官網)

宏都拉斯新總統阿斯夫拉27日宣誓就職，他曾在競選過程主張，當選後與中華民國 恢復邦交，牽動台灣、中國大陸與宏國三方關係。而中國駐宏大使于波當日應邀出席阿斯夫拉就職儀式，並發布兩人合照，似乎有意展現邦交穩固，于波對阿斯夫拉就職表示祝賀，同時重申「一個中國原則」。

中國駐宏都拉斯大使館 27日晚間發布新聞稿指，當日于波應邀出席在宏都拉斯國會舉行的新任總統阿斯夫拉就職儀式。「期間，于波與阿斯夫拉總統等宏都拉斯新政府政要互致問候」。新聞稿附上于波與阿斯夫拉的合照，並稱于波祝賀阿斯夫拉就職，表示中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

日前中國駐宏大使館也曾曝光，于波在25日宏國首都德古西加巴新任市長塞拉亞就職儀式期間，與阿斯夫拉、三位當選副總統以及新任國會領導層成員互致禮節性問候。另外，于波1月12日曾會見宏都拉斯私營企業家協會主席加利亞多，根據陸駐宏大使館發布，當時中國外交部拉美司副司長孫怡、參贊李建英也在場，兩人是否為了鞏固邦交而遠赴宏國，引發關注。

中國外交部曾在阿斯夫拉勝選後曾重申，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

宏都拉斯與中華民國自1941年建立外交關係，2023年3月底，時任宏國總統卡斯楚領導的政府與北京建交，同日台方宣布與宏國斷交。