馬雲談AI時代：不是讓孩子記更多 而是懂得提出好問題

中國新聞組╱北京29日電
中國科技巨頭阿里巴巴創始人馬雲。（中新社資料照片）
中國科技巨頭阿里巴巴創始人馬雲。（中新社資料照片）

中國阿里巴巴集團創辦人馬雲近日向一群老師表示，在人工智慧（AI）時代，不要再猶豫用不用AI，而是怎麼教孩子去用好AI；未來教育不是讓孩子背得更多，記得更多，而是讓1000個學生學會提出1萬個不同的好問題。

馬雲公益基金會微信公眾號發布，馬雲26日上線與今年入選「鄉村教師計畫」的100位老師互動，並分享他對AI的一些思考。

馬雲說，AI時代，不要再猶豫用不用AI，而是怎麼教我們的孩子去用好AI。「有了AI，我們的教育不再是讓孩子去和AI比拚計算和記憶，而是讓孩子保持好奇，好奇心才是算力的源泉。因為AI時代的鴻溝其實不是技術的鴻溝，而是好奇心、想像力、創造力、判斷力和協同能力的鴻溝」。

馬雲還說，未來我們的教育不是讓孩子背得更多，記得更多，而是讓他們想得更有趣，想得更有創意，想得更加獨特。「AI時代，我們的教育不是讓1000個學生給出同樣一個正確的答案，而是讓1000個學生學會提出1萬個不同的好問題。」

據21世紀經濟報導，馬雲上一次在公開場合提及AI是在2025年4月的阿里雲新財年啟動會。他當時表示，高科技絕不僅是征服星辰大海，更應該呵護人間煙火。科技人員的責任，不是讓AI取代人類，而是讓AI更懂人類、更好地服務人類。

報導提到，2025年以來，阿里巴巴在AI領域的布局持續深化，2025年2月，阿里已宣布投入人民幣3800億元用於AI基礎設施建設，並設定到2032年將雲資料中心能耗規模擴大10倍的長期目標。

2025年11月17日，阿里巴巴在AI領域的重要項目「千問App」正式上線，宣示全面對標ChatGPT，加入全球AI應用的頂級競賽。2026年1月15日，千問App全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，在全球首次實現點外賣、買東西、訂機票等AI購物功能，並向所有用戶開放測試。

AI 馬雲 阿里巴巴

