我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

中芬會 習近平：大國要講平等法治 歐爾波：盼北京助結束俄烏戰

中國新聞組／北京28日電
習近平(右)27日在北京會見來訪的芬蘭總理歐爾波(左)。(中新社)
習近平(右)27日在北京會見來訪的芬蘭總理歐爾波(左)。(中新社)

中國國家主席習近平昨日在北京會見芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）時稱，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，「大國」尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信，中方願與芬方一道，共同應對全球性挑戰。歐爾波則說，芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題，發揮積極作用，並表示，希望中國能夠協助結束打了近四年的俄烏戰爭。

美國總統川普矢言掌控格陵蘭之際，芬蘭作為北極圈國家，歐爾波這次北京行引起關注。

新華社報導，習近平27日會見歐爾波時，不點名地表示，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。中方願和芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平說，中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

他說，中芬要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。他歡迎芬蘭企業到中國市場的「大海」來「暢遊」，並表示「芬蘭是冰雪強國，中國也已是冰雪大國」，雙方要加強交流合作，延續冰雪友誼。

歐爾波在訪問期間發文稱，此訪旨在為企業開拓機遇，推動出口，他27日發文透露自己在繁忙的行程中參訪北京故宮，還與李強、中國全國人大委員長趙樂際會談，中芬兩國舉行創新企業合作委員會會議，簽署加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄等。

據德國之聲報導，根據芬蘭政府官網的消息，在三場會談中，歐爾波強調芬蘭和歐洲對烏克蘭的堅定支持、歐盟與中國的關係以及一系列雙邊問題，包括增加芬蘭的對華出口。

尤其與習近平的會晤中，歐爾波總理就俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭同中國最高領導人進行長時間的討論。歐爾波表示：「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭對芬蘭乃至整個歐洲的安全構成威脅，希望中國作為聯合國安理會常任理事國，為烏克蘭的持久和平做出貢獻。」

他也指出，在烏克蘭戰爭問題上，中國支持俄羅斯是損害歐盟與中國關係的最重要因素。他強調歐盟與中國關係在全球層面的重要性。

路透報導，歐爾波稍後在記者會也指出，中國及習近平有機會透過影響俄羅斯總統普亭並減少合作，結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

歐爾波此訪是芬蘭總理2017年後首次訪中，20多位企業高管隨行，主要聚焦經貿合作。此前外界關注兩國是否談及格陵蘭或北極議題，但截至目前尚無相關訊息。

烏克蘭 俄羅斯 習近平

上一則

張又俠七罪落馬 BBC：定調政治混合腐敗 軍報：反腐挖到天花板

延伸閱讀

啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普

啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普
張又俠落馬撼動中國政壇 習近平一尊地位不容挑戰

張又俠落馬撼動中國政壇 習近平一尊地位不容挑戰
張又俠落馬後 董軍與俄羅斯防長視訊通話

張又俠落馬後 董軍與俄羅斯防長視訊通話
美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園