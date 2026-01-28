中芬會 習近平：大國要講平等法治 歐爾波：盼北京助結束俄烏戰

習近平(右)27日在北京會見來訪的芬蘭總理歐爾波(左)。(中新社)

中國國家主席習近平 昨日在北京會見芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）時稱，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，「大國」尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信，中方願與芬方一道，共同應對全球性挑戰。歐爾波則說，芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題，發揮積極作用，並表示，希望中國能夠協助結束打了近四年的俄烏戰爭。

美國總統川普矢言掌控格陵蘭之際，芬蘭作為北極圈國家，歐爾波這次北京行引起關注。

新華社報導，習近平27日會見歐爾波時，不點名地表示，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。中方願和芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平說，中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

他說，中芬要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。他歡迎芬蘭企業到中國市場的「大海」來「暢遊」，並表示「芬蘭是冰雪強國，中國也已是冰雪大國」，雙方要加強交流合作，延續冰雪友誼。

歐爾波在訪問期間發文稱，此訪旨在為企業開拓機遇，推動出口，他27日發文透露自己在繁忙的行程中參訪北京故宮，還與李強、中國全國人大委員長趙樂際會談，中芬兩國舉行創新企業合作委員會會議，簽署加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄等。

據德國之聲報導，根據芬蘭政府官網的消息，在三場會談中，歐爾波強調芬蘭和歐洲對烏克蘭 的堅定支持、歐盟與中國的關係以及一系列雙邊問題，包括增加芬蘭的對華出口。

尤其與習近平的會晤中，歐爾波總理就俄羅斯 對烏克蘭的侵略戰爭同中國最高領導人進行長時間的討論。歐爾波表示：「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭對芬蘭乃至整個歐洲的安全構成威脅，希望中國作為聯合國安理會常任理事國，為烏克蘭的持久和平做出貢獻。」

他也指出，在烏克蘭戰爭問題上，中國支持俄羅斯是損害歐盟與中國關係的最重要因素。他強調歐盟與中國關係在全球層面的重要性。

路透報導，歐爾波稍後在記者會也指出，中國及習近平有機會透過影響俄羅斯總統普亭並減少合作，結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

歐爾波此訪是芬蘭總理2017年後首次訪中，20多位企業高管隨行，主要聚焦經貿合作。此前外界關注兩國是否談及格陵蘭或北極議題，但截至目前尚無相關訊息。