快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

施凱爾：會習近平不會激怒川普 紐時：英在美中間走鋼絲

中國新聞組╱北京28日電
英國首相施凱爾(右)訪中，他認為不會激怒川普(右)或損害英美關係。圖為兩人去年在白宮會面。(路透)
英國首相施凱爾(右)訪中，他認為不會激怒川普(右)或損害英美關係。圖為兩人去年在白宮會面。(路透)

英國首相施凱爾27日啟程訪問中國，展開為期四天的正式行程，成為2018年以來首位訪中的英國首相。訪中前夕，施凱爾接受彭博社專訪時明確表示，英國無須在美國與中國之間作出選擇，此行不會激怒美國總統川普，也不會損害英美長期盟友關係，強調英國可以在維持跨大西洋夥伴關係的同時，務實發展對華合作。

中國外交部指出，施凱爾訪問期間將在北京與上海活動，並與中國國家主席習近平會面。中方表示，願與英方增進政治互信、深化務實合作，推動中英關係邁向健康穩定發展。中國商務部亦透露，雙方擬簽署貿易與投資合作文件，力拚打造經貿合作新增長點。

施凱爾表示，英美在商業、安全與防務領域維持極為緊密的合作，但若忽視中國這一世界第二大經濟體及其龐大的商業潛力，並不符合英國國家利益。他此行率領超過50名英國大型企業高管與機構代表同行，涵蓋金融、醫藥、製造、文化與創意產業，顯示倫敦將經濟議題置於訪問核心。

紐約時報分析指出，在川普政府對盟友施壓、跨大西洋關係出現不確定性的背景下，施凱爾試圖透過對華接觸，為英國經濟尋找新的貿易與投資動能。然而，英國同時必須在中美關係日益緊張的局勢中謹慎周旋，避免被視為削弱西方對華一致立場。

報導指出，英國國內對中國的政治疑慮仍然存在，涉及國家安全、人權與市場競爭等議題，使施凱爾此行承受不小壓力。但英國政府顯然將經濟成長列為優先目標，嘗試在不公開挑戰華府的前提下，推動對華關係「去政治化」。外界普遍認為，倫敦正站在中美之間的鋼絲上，測試自身外交與經濟自主的空間。

英國首相施凱爾(右)訪中，他認為不會激怒川普(右)或損害英美關係。圖為兩人去年在英國會晤。(路透)
英國首相施凱爾(右)訪中，他認為不會激怒川普(右)或損害英美關係。圖為兩人去年在英國會晤。(路透)

施凱爾 川普 紐約時報

