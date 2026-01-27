秘書郭永航平安落地 傳馬興瑞案將官宣

中共中央政治局委員馬興瑞案即將官宣，其大秘書前廣州書記郭永航似乎已平安落地，任粵政協副主席。（取材自國新網）

中共 前廣州市委書記郭永航日前辭去廣東省人大代表職務，引起關注。港媒26日指郭永航已擔任廣東省政協黨組成員，預料將任省政協副主席（副部級）。中國媒體人蔡慎坤在X上發文表示，郭永航的後台老闆、前新疆 自治區書記馬興瑞案即將官宣。

馬興瑞是中共中央政治局委員，位居副國級高位，去年7月卸任新疆書記後，官方一直未公布其去向。馬興瑞去年底接連缺席幾場重要會議，傳言四起。

港媒指出，廣東省政協第四次會議25日開幕，政協常委會26日增補47名委員，其中包括郭永航。廣東省委前組織部長馮忠華上月接替郭永航擔任廣州市委書記，官方指郭永航「另有任用」。郭永航曾任深圳市委秘書長、珠海市委書記、廣州市長。

蔡慎坤在X上發文表示，馬興瑞的大秘書就是郭永航，在「虛驚一場」後，總算是平安落地。廣東省政協副主席的位子儘管沒有什麼含金量，但也享受副部級政治待遇。

蔡慎坤稍早稱，1月23日廣東省人大常委會公告，廣州市人大常委會決定接受郭永航辭去省14屆人大代表職務。這通常是高官落馬的重要訊號。

此前，廣東官場議論紛紛，郭永航出不出事，關鍵看馬興瑞。如果馬興瑞平安落地，郭永航或許在省人大謀上副主任位子，像他的前任張碩輔。

蔡慎坤稱，郭永航是馬興瑞啟用的大管家：兩人同為山東老鄉，馬興瑞主政深圳時，將郭永航提拔為市府秘書長，可想像關係有多鐵。郭永航的舊部，珠海市委統戰部長郭才武，兩周前被查落馬；馬興瑞在新疆、深圳、南昌的舊部也接連被清洗。