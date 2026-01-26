我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男不到40歲肺癌四期 靠一方式10多年健康存活

中國持續抵制赴日旅遊 2月49條中日航線取消全部航班

中國持續抵制赴日旅遊 2月有49條中日航線取消全部航班

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國持續抵制赴日旅遊，據統計，2月已有49條中日航線取消全部航班。示意圖，圖為一架飛機在上海虹橋國際機場滑行。(中新社)
中國持續抵制赴日旅遊，據統計，2月已有49條中日航線取消全部航班。示意圖，圖為一架飛機在上海虹橋國際機場滑行。(中新社)

被稱為中國「史上最長春節」下個月即將到來，但飛航資訊系統《航班管家數》的據顯示，截至1月26日，2月已有49條中日航線取消全部航班。中國外交部與中國駐日本大使館26日也再度提醒中國公民，春節期間避免前往日本。

據杭州日報報導，1月，中國赴日本航班取消率達47.2%，較2025年12月增長7.8個百分點。

中國今年春節假期從2月15日至2月23日，共9天，號稱「史上最長春節」。還有網友表示，在法定假期後，只要再請假5天（2月24日至28日），就可以連放15天。

面對即將到來的「史上最長春節」，旅遊業者無不卯足全力迎接潛在的龐大商機。不過中國外交部和中國駐日本使領館26日再度發出通知，以近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震，造成人受傷等理由，提醒中國公民春節期間應避免前往日本。

新京報則指出，1月26日，國航、東航、南航、廈航、山航等中國航空公司陸續更新關於日本相關航線客票特殊處理的通告。公告指出，2026年10月24日（含）前出行的涉及日本進、出港（含經停）航班免費退改。

新京報表示，2026年3月29日至2026年10月24日為2026/27夏秋航季。上述公告意味著，日本航線免費退改簽政策延長至2026年夏秋航季。

在中國官方刻意抵制赴日旅遊下，日本政府觀光局21日公布的報告顯示，2025年12月，中國訪日遊客數量為33.04萬人次，比前一年同期大幅下降45.3%。

日本共同社報導，日本百貨店協會23日發布消息稱，2025年12月日本全國百貨店的中國遊客來店人數和免稅商品銷售額均較前一年同期減少了約4成。報導指出，中國政府提醒公民避免赴日的措施產生了影響。整體免稅銷售額隨之下降17.1%。2025年全年免稅銷售額也受到波及，下降12.7%，為四年來首次低於上年。

日本百貨店協會負責人就中國遊客動向表示，「短期內形勢仍將嚴峻」，並對作為繁忙期的2月春節表示擔憂。

中籍航空公司將日本進、出港（含經停）航班免費退改措施延長至2026年夏秋航季，恐顯示北京當局對日本的旅遊抵制至少會持續至今年10月底。

中國持續抵制赴日旅遊，據統計，2月已有49條中日航線取消全部航班。圖為東京秋葉原...
中國持續抵制赴日旅遊，據統計，2月已有49條中日航線取消全部航班。圖為東京秋葉原一家3C商店。(路透)

日本 春節 東航

上一則

中國去年國內民眾出遊人次65.22億 年增16.2%

下一則

中國青年掀約澡潮 澡堂「浴」火重生

延伸閱讀

中國外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

中國外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來
高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解

高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解
中旅日熊貓最後亮相 10萬人搶看「曉曉」、「蕾蕾」

中旅日熊貓最後亮相 10萬人搶看「曉曉」、「蕾蕾」
繼續對日施壓 中日航線中籍航空免費退改簽延到10月24日

繼續對日施壓 中日航線中籍航空免費退改簽延到10月24日

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國