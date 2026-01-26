貨輪在黃岩島海域翻覆 中救援17船員移交菲律賓

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國海警25日在中菲有主權爭議的黃岩島海域，向菲律賓移交17名獲救的菲籍船員。(取材自中國海警)
中國海警25日在中菲有主權爭議的黃岩島海域，向菲律賓移交17名獲救的菲籍船員。(取材自中國海警)

中菲關係緊張之際，中國海警25日下午在中菲有主權爭議的黃岩島附近海域，向菲律賓移交多名獲救的菲籍船員。

中國海警昨發布訊息，23日以來，中國海警持續在黃岩島附近海域搜救傾覆外籍貨輪落水船員。截至目前，已救起17人，其中2人不幸遇難；仍有4人下落不明。

中國海警稱，應菲方現場搜救船隻請求，在中國海警東沙艦統一組織指揮下，25日下午2時43分，中國海警東沙艦、三門艦與菲海警9701號船在事發海域完成人員交接。並稱，將持續組織相關力量開展搜救。

一艘載有21名菲律賓船員的新加坡籍貨船22日在黃岩島附近傾覆。彭博引述菲律賓海岸警衛隊說，這艘名為「德文灣」號的貨輪懸掛新加坡國旗，21名船員全為菲律賓籍，船裝載了鐵礦石，從菲律賓南部的三寶顏港出發，前往中國廣東陽江港，途中發生事故。

事故發生在黃岩島海域，該海域為中菲在主權及漁權問題上的摩擦熱點，同時也是全球每年逾3兆美元船運貿易的重要通道。

菲方海岸警衛隊發言人雖公開感謝中方「迅速、專業」的搜救行動，同時聲稱事發區域屬「菲律賓的專屬經濟區」，並指中國海警應停止「恐嚇」菲方船隻。

