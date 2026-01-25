我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

張又俠落馬 解放軍報：身分沒有豁免權 功勞不是抵罪券

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共中央軍委副主席張又俠落馬後，《解放軍報》26日於頭版發文稱：「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。（美聯社）
中共中央軍委副主席張又俠落馬後，《解放軍報》26日於頭版發文稱：「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。（美聯社）

中國國防部24日宣布中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查，中共中央軍委機關報「解放軍報」26日再於頭版發文稱，「人民軍隊不容腐敗玷汙，反腐肅貪的鬥爭必將進行到底」，並強調「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」，反腐敗絕對不能慈悲，「少數腐敗分子掀不起什麼風浪」。

「解放軍報」這篇題為「永遠吹響『衝鋒號』」的文章特別提及被稱為「共和國反腐第一案」的「劉青山、張子善案」。1951年11月，中共河北省第三次代表會議揭露劉、張罪行。劉青山被捕前任中共石家莊市委副書記，張子善被捕前任中共天津地委書記。兩人後被判處死刑。

文章稱，劉張兩人是歷經土地革命、抗日戰爭、解放戰爭洗禮的「老革命」，因貪汙腐化、蛻化變質，被公審嚴懲。針對此案，毛澤東當年曾表示，「黨紀國法面前，身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外！」

「解放軍報」這篇長文除列舉中共黨史數宗反腐案例，並指出進入新時代，中共中央總書記習近平以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，以「刮骨療毒、壯士斷腕」的堅定決心，將全面從嚴治黨、正風肅紀反腐推向新高度。一批隱藏很深的「老虎」連根拔起，眾多啃食群眾和官兵利益的「蒼蠅」被嚴厲懲處，反腐力度之大、堅決之堅、成效之顯前所未有。

文章甚至提及，幾年前，共軍某部風氣不純，導致部隊戰鬥力受到影響，多次在演習中「掉鏈子」。「去腐越快，隊伍越純；生肌越快，勝戰越近。這種『去腐—生肌—勝戰』的良性循環，讓解放大軍在短短三年內橫掃千軍，推翻國民黨反動統治，迎來新中國的誕生」。

「解放軍報」並重申習近平對中共全黨提出的警示：「面對依然嚴峻複雜的形勢，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須永遠吹衝鋒號」「反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。

文章最後強調，「當前，反腐敗鬥爭越是向縱深推進，越需要我們保持清醒頭腦：反腐是大勢所趨、軍心所向，少數腐敗分子掀不起什麼風浪。如今，黨中央的決心堅定不移，我軍肌體不斷純潔，只要我們堅定信心，一步不停歇、半步不退讓，就一定能取得反腐敗鬥爭的最終勝利，強軍事業就一定能成功。」

中共 解放軍 習近平

上一則

張又俠落馬恐損指揮力 彭博：習近平對台動武將轉趨謹慎

下一則

中國主播規模達3880萬人 官媒籲加強網紅稅務監管

延伸閱讀

張又俠落馬恐損指揮力 彭博：習近平對台動武將轉趨謹慎

張又俠落馬恐損指揮力 彭博：習近平對台動武將轉趨謹慎
紐時：習近平加強整肅解放軍 短期內攻台機率降

紐時：習近平加強整肅解放軍 短期內攻台機率降
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名