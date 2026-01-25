我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯1事有遺憾

張又俠落馬恐損指揮力 彭博：習近平對台動武將轉趨謹慎

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
現年75歲、軍委副主席張又俠遭到撤職查辦。（美聯社）
現年75歲、軍委副主席張又俠遭到撤職查辦。（美聯社）

習近平對軍方最高將領和政治盟友張又俠展開調查，堪稱中國近半個世紀以來最大規模軍方整風中最震驚的發展。彭博指出，此舉對台灣情勢、接班人選，以及共產黨內部人事震動，都會有深遠影響。

這項針對張又俠的貪腐調查，代表原本形同習近平的「結拜兄弟」，又是卓有戰功的將領正式垮台。他的下台使解放軍最高決策機構陷入凋零。習近平2022年第三任期開始時，中央軍事委員會原本包含六位上將，如今 72 歲的習近平麾下僅剩一名現役上將。

這位75歲、軍委排名第一的副主席遭到查辦，速度之快，令中國問題觀察家始料未及：官方周六宣布消息，距離他意外缺席共產黨會議僅過了四天。相較之下，去年被撤職的軍方排名第二的何衛東，從失蹤到官方證實受到調查，間隔了約半年之久。

加州大學聖地牙哥分校副教授史宗瀚認為，張又俠和習近平交情匪淺，其背叛的性質想必極為惡劣。

張又俠遭到撤職查辦的確切原因尚不明朗。華爾街日報報導，張又俠被控向美國洩漏國家核武計畫機密，並在關鍵人事升遷中收受賄賂，其中包括國防部長一職，以及軍事採購系統中的要職。報導說，在官方正式宣布前，高層內部簡報已羅列了上述指控。

就在中國軍方高層人事震盪之際，美國總統川普正為了格陵蘭、關稅及國際秩序的未來，和關鍵盟友展開攻防。各界對此議論紛紛，猜測習近平是否會趁虛而入，對台灣採取行動。

張又俠的垮台，也讓中國在進入 2027 年五年一度的領導層換屆前夕，權力角逐的氣氛更顯詭譎。外界普遍預期習近平將尋求第四任期。張又俠身為中國最具實權的將領兼政治局委員，是少數有能力動員勢力、挑戰習近平接班計畫的人物。

曾任中央情報局（CIA）東亞官員、現任喬治城大學高級研究員的韋德寧（Dennis Wilder）指出，在中國，軍隊是唯一有過反抗黨領導人紀錄的組織。「假設習近平想尋求第四任期，他必然會擔心張又俠可能在黨內帶頭發動拉他下台。

儘管解放軍人才濟濟，很容易遞補職缺並維持日常運作，但最高階將領幾近肅清殆盡，恐將損及高度集權的指揮體系。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）認為，隨著解放軍角逐職缺而分心，習近平對動武可能會更加謹慎。

無論背後動機為何，張又俠的垮台至少表明，沒有人是動不得的。

前中情局中國研究員、布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者秦江南（Jonathan Czin）說：「現在很清楚的是，無論和習近平的關係多深，領導層中沒人是安全的。「這是習近平治下中國政局的一次大地震。」

習近平 解放軍 共產黨

上一則

紐時：習近平加強整肅解放軍 短期內攻台機率降

延伸閱讀

紐時：習近平加強整肅解放軍 短期內攻台機率降

紐時：習近平加強整肅解放軍 短期內攻台機率降
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知
拔除張又俠 華郵：習近平欲全面掌控軍權

拔除張又俠 華郵：習近平欲全面掌控軍權

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
青花菜神仙吃法食譜 豆腐拌醬美味又不怕胖

青花菜神仙吃法食譜 豆腐拌醬美味又不怕胖
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物