霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

黃仁勳抵上海 Nvidia年會前先逛菜市場「食物不離手」

中國新聞組／上海25日電
輝達執行長黃仁勳24日下午現身上海陸家嘴菜市場，晚上將參加輝達上海年會。(取材自澎湃新聞)
輝達執行長黃仁勳24日下午現身上海陸家嘴菜市場，晚上將參加輝達上海年會。(取材自澎湃新聞)

Nvidia輝達(另譯英偉達)執行長黃仁勳24日晚上參加輝達上海年會，昨天下午他先現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場邊吃邊逛，網友稱他「食物不離手」；這是黃仁勳今年首度到中國，他於23日下午到達上海，首站到訪輝達位於上海張江的新辦公室。

澎湃新聞報導，黃仁勳23日前往輝達的上海新辦公室，與員工見面並回答諸多員工關注的問題，同時回顧公司2025年主要事件。

消息人士稱，黃仁勳此次赴中國行程與2025年初基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會及供應商答謝會。

每日經濟新聞報導，24日下午，有網友爆料稱在上海菜市場遇到正在逛街的黃仁勳。網友拍攝的視頻顯示，他在菜市場邊吃邊逛，網友稱黃仁勳「食物不離手」；他又到水果攤前挑選水果，並在付款後從口袋中掏出一個紅包，簽上名字後遞給攤主，之後就一邊走路一邊剝橘子吃。

這也是黃仁勳2026年首次到訪中國。據了解，黃仁勳此次訪中期間將參加公司年會；除了上海，後續他還將前往北京及深圳。本次行程中，黃仁勳以「逛吃」為主，不會安排媒體採訪。

中國作為輝達最重要的市場之一，黃仁勳每年春節都會例行拜訪。

另據央視新聞報導，美國聯邦公報13日顯示，美國放寬了對輝達H200晶片出口到中國的監管規定。美國總統川普曾通過社交媒體表示，美國政府將允許輝達向中國出售H200人工智慧晶片。據悉，上述對中銷售將由美國商務部負責審批和安全審查，美方還將從相關交易中收取費用。

中國外交部發言人毛寧15日主持例行記者會表示，對於美國輸華晶片問題以及關稅問題，中方都已經多次表明立場。

黃仁勳 輝達 商務部

日本模擬導彈命中解放軍軍艦 中媒：狗膽包天

中央軍委會幾乎團滅 分析：「清君側」堪比林彪事件

